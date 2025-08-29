BAJA MALI KNINDŽA O VASPITAVANJU NAJMLAĐIH SINOVA: Jako je teško u današnje vreme, društvene mreže su uzele maha

PEVAČ Baja Mali Knindža izjavio je da je u njegovom rodnom kraju ostalo malo ljudi.

- To su sve starci i žene. Uvek mi predstavlja neku radost i sreću kad dođem dole, ali toliko pomešanu sa tugom, da ti se uvek toliko pomešaju emocije i nekako bih opisao to stanje kao red kiše i red sunca. Otišao sam posle 24 godine u rodni kraj ispod Dinare, bilo nas je 800 tamo, pevali smo jedno sat vremena, a onda smo plakali sat vremena. Pomeša se sve to u čoveku. U jednu ruku volim što sam otišao i šta sam od života napravio, a u drugu mi je krivo, jer nije to to. Tamo je sve toliko drugačije - zaraslo u travu, neće da naprave put normalan, Jer da hoće da naprave put, ljudi bi se vraćali. Nekome očigledno nije stalo da se ljudi vraćaju. Sada proslavljamo u Surčinu kod mojih roditelja. Imam porodičnu kuću tamo i svi se okupimo. Mnogo smo velika familija i dođu moja deca, od brata deca, snajke... I tako svi zajedno provedemo to vreme. Roditelji su mi živi i jako sam srećan što su živi, pošto su već u ozbiljnim godinama. Otac ima 84, ali izgleda fenomenalno, to su ti geni dinarski, to je čudo jedno! I stara (majka) blizu 80 ima, 79 tačnije i jako su stameni. Ne znam, valjda su tako navikli da žive - oni jedu sve redovne obroke, nisu kao mi koji doručkujemo u četiri po podne, pa odemo na pljesku. Kakvu pljesku, alo bre! Mislim, ono što ne ide - ne ide! Zdravije žive, znaju! Ujutru je uvek rakija, pa kafa, pa opet rakija, pa med! - kazao je Baja Mali Knindža za Republiku.

Dodaje da su u današnje vreme neke zapadne stvari mnogo pristupačnije deci.

- Moderno vreme... Nažalost, postale su našoj deci neke zapadne stvari mnogo pristupačne zbog interneta i zbog društvenih mreža. To me jako plaši. Sve te ludaje: tik-tokovi, crni petkovi, Noć veštica i te stvari koje ljudi rade zarad klikova. Ali, nažalost, bombarduju nas tim i onda ne možeš pobeći, nameću nam to. Ali, ja se trudim da decu učim onim našim pravim vrednostima, izvornim vrednostima i da znaju ko im je deda, ko im je baba, ko im je tata i ko je mama... Sve je to izgubilo na vrednosti i jako je teško u današnje vreme, pošto su društvene mreže uzele maha, da to nije normalno. Na ove starije više ne mogu da utičem, ali sa mladim sinovima muku mučim, ne mogu da im dozvolim. Ja im dam po pola sata da igraju igrice, i uglavnom čak i ne preferiraju. Igraju "Super Mario", "Nintendo", gde nema nasilja... Ali kada se osvrnem oko sebe, vidim da se dosta toga izgubilo i otišlo u vražju mater. Zato nam se i dešavaju ove stvari. Videli ste samo koliko je omladine poginulo zbog selfija! Neko da bi napravio što bolju sliku je u stanju da se popne na žice i da ga sprži struja! Strašno! Znam da niko ne može da spori ogroman uticaj društvenih mreža i mislim da je to malo poremetilo gotovo svakoga. Ali ko se drži toga da je duhovan, on će to i ostati. Mislim, mene ne može da promeni, nema šanse! Za mene je Sveti Trifun i ne može biti nikako Valentinovo! Ja sam zaljubljen 365 dana u godini, a ne samo taj dan! - kazao je Baja.