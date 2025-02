UŠLA SAM KOD MUŽA U SOBU I PITALA KO JE TO: Marija Mikić otkrila sve o "kretenu" i da je za to suprug Jovan kriv

MARIJA MIKIĆ odlučila je da publici za Dan zaljubljenih pokloni snažnu baladu.

Foto: ATA images

Sudeći po reakcijama i komentarima, pesma nikog nije ostavila ravnodušnim. Muziku i tekst potpisuje maestralni Bane Opačić. „Kreten“ je pesma koja nosi posebnu poruku i značenje. Kroz stihove, Marija se ne boji da izrazi emocije i prenese na publiku osećanja. Foto: Printskrin Instagram/ wwwmarijamikiccom

Najveća podrška pevačici tokom celodnevnih snimanja bio je njen suprug Jovan Pantić, a kako to često ističe, ne bi mogla bez njegove beskrajne ljubavi i podrške. Zanimljiva činjenica je ta da je ova pesma pronašla put do Marije upravo preko Jovana koji ju je sasvim slučajno čuo.

- Joca je slušao u drugoj sobi na Banetovom profilu, pošto Bane ima običaj da okači svoje pesme kada ih napravi. Ja sam došla iz druge sobe jer me je privukla melodija i pitala: "Šta je to, ko je to?" Kada mi je Jovan objasnio, pozvala sam Baneta u 12 sati uveče i pitala ga da li može to da bude moja pesma. I tako se desio "Kreten" - istakla je Marija za "Večernje novosti".