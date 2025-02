SVAKA MUZIKA IMA SVOJU MAGIJU: Ivana Štrbac o učešću na "PZE", životnoj energiji, trendovima (FOTO)

IVANA Štrbac jedna je od učesnica na festivalu "Pesmi za Evrovoziju 2025", koja će svojim nastupom pokušati da obezbedi odlazak u Bazel i predstavlja Srbiju na "Evroviziji".

Foto: Vasilije Bejilov

- Moj idealan muzički pravac je raznolik. Obožavam RnB i soul, ali i moderni pop, kao što je pesma “La la la”. Volim da istražujem razne žanrove i da pevam sve što me pokreće. Nikad ne bih želela da se ograničim samo na jedan, jer muzika treba da bude slobodna i puna različitih emocija - ovako na početku razgovora za "Večernje novosti" govori mlada umetnica, koja hrabro korača kroz svoj muzički put. Foto: Vasilije Bejilov

*Prošlo je 12 godina od vašeg učešća u „Prvom glasu Srbije“, a mnogi to smatraju početkom vaše muzičke karijere. Da li je to bio trenutak kada ste započeli svoju profesionalnu muzičku putanju?

- Možda nije bio odmah ogroman skok u muzičkom svetu, ali za mene je to početak moje male, ali značajne karijere, ako izuzmemo pevanušenja po horovima i kafićima u Novom Sadu. Tada sam shvatila da želim da se bavim muzikom ozbiljno, iako nisam ni slutila gde će me sve to odvesti.

*Da li više volite muziku koja je introspektivna i tiha, koja vas umiruje i povezuje sa sobom, ili onu energičnu koja "vrišti" i pokreće? Kako birate pesme za svoje kavere?

- Svaka muzika ima svoju magiju. Introspektivna, tiha muzika, kao što je ona od Sade, Jeffa Buckley-ja ili Snoh Aalegre, pomaže mi da se povežem sa svojim emocijama, da zaronim u dublje sfere svojih osećanja. Međutim, moj drugi "blizanac" uvek se budi kada se pojavi energična pesma iz devedesetih ili čak narodna pesma koja nosi neku posebnu emociju. Za kavere biram pesme koje me diraju, jer verujem da je jedini način da ih izvedem onako kako treba. Ulažem svoja osećanja i energiju u njih.

*Koju emociju želite da publika oseti dok vas gleda na sceni "Pesme za Evroviziju 2025"?

- Da oseti moju energiju. Postoji i emotivna strana, ali važno je da vide energičnu i originalnu koreografiju, koja neće biti samo vizualni efekat, već će stvarno biti deo pesme. Nadam se da će to doživeti na svoj način, jer svaki gledalac ima pravo da pesmu doživi na jedinstven način.

*Čija pesma vam se, osim vaše, najviše dopada na "PZE"?

- Imnogo interesantnih pesama i izvođača, ali pre nego što sam videla sve scenske nastupe, ne bih izdvojila nijednu koja ima "ful paket". Verujem da će se prava magija desiti tek kad svi nastupi budu u potpunosti prikazani. Scenski nastup dodaje jednu posebnu dimenziju svakoj pesmi.

*Da li pratite nacionalna takmičenja drugih zemalja?

- Gledam sve što se dešava u Evropi, jer takmičenja poput "Evrovizije" stvarno nose mnogo interesantnih talenata, a takođe i trendova u muzici. Uvek je dobro videti šta se dešava na sceni širom sveta, a svakako se inspiracija može pronaći u svemu tome.

*Po čemu smatrate da ste jedinstveni i drugačiji od drugih pevača na našem nacionalnom muzičkom festivalu?

- Možda imam malo više iskustva u nastupima uživo, jer su koncerti, a posebno nastupi pred publikom, moja strast. Takođe, trudimo se da naš nastup bude zaista poseban, sa dobrim koreografijama i onim što ne viđate baš svaki dan. Iako me neki možda još uvek vide kao anonimusa, radim na tome da me svi dobro zapamte. Verujem da će to biti moguće.

*Šta biste poručili publici pred vaš nastup? Kako mogu da vas podrže i zašto je vaša pesma nešto što moraju da čuju?

- Nastupam prva u drugom polufinalu. Pozivam sve koji vole moju pesmu da glasaju i ako im se dopadne nastup, nek me podrže.Verujem da će, nakon mog izvođenja pesma zvučati još "začinjeno", tako da će sigurno ostaviti snažan utisak. Uživaćete u energiji i emocijama koje ću doneti na sceni. Foto: Vasilije Bejilov

U nastavku poslušajte Ivaninu pesmu "La, la, la", kojom će pokušati da obezbedi odlazak u Bazel i predstavlja Srbiju na "Evroviziji".