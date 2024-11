PRINUĐEN SAM DA SE POVUČEM: Boban Rajović odustao od Evrovizije, ovo je razlog

VEST da se Crna Gora 2025. godine vraća na „Pesmu Evrovizije“ izazvala je veliku pažnju na celom Balkanu.

Foto: Printskrin/Instagram

Već je počelo da se nagađa ko se od pevača prijavio za „Montesong“, šuškalo se da je Boban Rajović jedan od njih, a on se sada oglasio na društevnim mrežama, te otkrio da se ipak neće takmičiti.

Foto: Privatna arhiva

Naime, on je na svom Instagram profilu objavio zvanično saopštenje da odustaje zbog privatnih razloga od učešća na ,,Montesongu“.

-Dragi moji pratioci, prvenstvno zbog privatnih obaveza, a i u nedostatku slobodnog vremena, prinuđen sam da se povučem sa takmičenja „Montesong“. Mislim da je suvišno govoriti o mojoj želji da predstavljam Crnu Goru na Evroviziji, ali prosto nije bilo suđeno ove godine, što ne znači da mi se u budućnosti želja neće ostvariti. Iskreno bih želeo da pobedi najbolja pesma, a najviše bih voleo da pobedi ona za koju narod glasa. Hvala na razumevanju! – napisao je Boban Rajović.

Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, kada je počelo da se šuška ko će sve učestvovati na „Montesongu“, Boban Rajović je na pitanja novinara rekao:

-Ako se pojavim na izboru pesme za „Evroviziju“ to radim zato što smatram da treba nešto novo da se desi u mojoj karijeri. Mislim da je sve postalo malo sterilno, a ovo je neki izazov za mene, o ovome sam razmišljao od 2019. godine. S obzirom na to da je „Evrovizija“ u pitanju, znači da mora i pesma da bude drugačija, a to je bio dodatni izazov za mene – rekao je Boban, potom su ga pitali kakva je pesma.

-Pesma je u evrovizijskom fazonu, sa primesama crnogorskog zvuka i melodije. U refrenu se može čuti to crnogorsko, zaista smo pogodili da pesma bude skroz drugačija. Vuče to malo i na Portugal – otkrio je Rajović za Republiku.

(GRAND)