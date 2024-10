BRESKVICA U VELIKOM ROĐENDANSKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Privatno sam od "Silvane" do "Nirvane" (FOTO)

UVELIKO sam u muzičkom studiju i spremam novi album "Turbo i folk" na kom će se naći numere za svačiji muzički ukus. Prve dve pesme koje su objavljene su dueti, "Crni šećer" sa Zoranom Mićanović i kolaboracija sa di-džej Šonetom, "Vatra i dim", a ostatak sledi.

Foto: Mina Dishlenkovich

Najavljuje ovim rečima svoj novi projekat Anđela Ignjatović Breskvica, mlada muzička zvezda, koja je pre nešto više od pola godine numerom "Gnezdo orlovo" izazvala buru na javnoj sceni. U razgovoru za "Novosti" kaže da sa svoje dvadeset tri godine čvrsto stoji na nogama. Ne krije da mašta o velikoj karijeri, ali i porodičnom domu, "negde u šumi, gde će živeti sa mužem i dečicom". O nastupu na srpskom izboru za pesmu "Evrovizije" kaže da ga ne bi ponovila, ali i ništa promenila.

- Desilo se sve onako, kako je zapisano i kako je trebalo da bude, a ja sam svojim plasmanom prezadovoljna. Nije mi bio cilj da odem na "Evroviziju", već da publici i mojim ljudima pružim prelepu pesmu, koju će slušati i kojoj će se uvek rado vraćati. Foto: Mina Dishlenkovich

O spekulacijama da je prethodnih meseci upravo zbog svega što je pratilo naš izbor za "Evrosong" bila u "ilegali" i da je izbegavala novinare, Ignjatovićeva kaže da je u medijima bilo manje zbog nastupa i rada na novom velikom projektu, koji zasad, ipak ne želi da otkriva i da će o svemu "uskoro reći nešto više".

- Ne reagujem na komentare. Radim ono što mi se dopada. Volim da menjam stil i eksperimentišem, a to zavisi isključivo od mog raspoloženja.

U privatnom životu Breskvica, otkriva nam:

- Jeste - "Od Silvane do Nirvane".

Sluša, kaže nam, sve. I dok kod kuće slovi za mirnu i povučenu devojku, u nastupima je to "sasvim druga priča". Na pitanje koliko je teško tranformisati se i da li je pomišljala da se bavi glumom, naša gošća je jasna:

- Nikada nisam razmišljala da upišem glumu jer me ne privlači, ali mi je drago što me vidite i u tome. Kada su u pitanju nastupi i TV spotovi, najviše me inspiriše pesma i ona me natera da se "prerušim u nekog sasvim drugog".

Merilo uspeha za Anđelu su prepuni klubovi i publika koja, kako ističe, na sav glas peva njene pesme, kao i osmesi sa kojima se ljudi vraćaju sa njenih koncerata.

- Trending na "Jutjubu" mi nije važan, pogotovo u poslednje vreme. Smatram da se to veoma promenilo i da nikako nije merilo uspeha - kategorična je.

Njen život, kao mlade muzičke zvezde, iskrena je, "normalno izgleda" uz mnogo obaveza i posla. Ne krije da joj nedostaje malo više privatnosti. Sebe u budućnosti vidi kao uspešnog izvođača sa mnogo hitova u karijeri.

- Maloj Anđeli, a to je i moto kojim se vodim, bih poručila da nikada ne spusti glavicu, jer svi ti ljudi koji je ponižavaju, sigurno će jednog dana želeti da budu bar malo na njenom mestu i kao ona.

A na pitanje koje su najveće sličnosti i razlike između Anđele i Breskvice odgovara kao iz topa:

- Ne postoji razlika. Trudim se da uvek budem prirodna, onakva kakva sam privatno.

A u privatnom životu, iskrena je, malo ljudi je poznaje u dušu:

- Ponosna sam, srećna i blagoslovena zato što ih imam u svom život. Foto: Mina Dishlenkovich

MERILO USPEHA

Proteklo leto pamtiće po nastupima, posebno onom u Budvi koji joj je obeležio letnju sezonu i gde je oborila, ponosno kaže, sve rekorde posećenosti na celoj turneji.

- E, to je za mene merilo uspeha - kaže Breskvica. Foto: Mina Dishlenkovich

