VOLELI GA ARSEN DEDIĆ I BRANIMIR ŠTULIĆ: Pre 90 godina rođen Leonard Koen

PESNIK, književnik i folk, rok, pop, kabare muzičar Leonard Koen (1934-2016), malo je poznato, imao je veliki uticaj i na eh ju muziku.

Foto Aleksandar Zec

Arsen Dedić je Koenovu pesmu "Seems So Long Ago, Nancy" "prepevao" u "To sve je davno sad", Ibrica Jusić snimio je 1999. godine album"Hazarder: A tribute to Leonard Koen", s dvanaest Koenovih pesama.Koena je kao uzor navodio i Branimir Štulić. Njegove pesme prevodili su Vladislav Bajac, David Albahari i muzički kritičar Darko Glavan.

Koen je često bio sklon depresiji, a njegovi šarmantni i odmereni maniri - da ne pominjemo i crni humor - mogli su da se vide i u njegovoj poeziji. Bio je poznat i kao Princ tuge.

Leonard Koen rođen je na današnji dan (21. 09. 1934) u Montreali, a umro je u 82. godini života 7. novembra 2016. mirno, u svojoj kući u Los Anđelesu. Tog dana u njegovom Montrealu gradske vlasti naložile su da se zastava spusti na pola koplja.