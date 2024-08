PAO POLJUBAC: Uroš Živković je nedavno pokazao novu devojku, a sada je u zagrljaju Višnje Petrović (FOTO/VIDEO)

PEVAČI Višnja Petrović i Uroš Živković snimili su novu pesmu pod nazivom "U inat dušmanima".

Foto: Luka Jovanović

Višnja i Uroš obradovali su fanove novim hitom, a numeru prati i spot u kojem je između njih pao poljubac. Foto: Luka Jovanović

Ovaj dvojac ukrstio je glasove, a pored toga hemija u spotu bila je očigledna. Foto: Luka Jovanović

Višnja je inače, ranije je pričala o svojim ljubavnim promašajima, te navela da je bila sa oženjenim muškarcem. Foto: Luka Jovanović

- Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Znala sam da ima ženu, nisam ja budala. Ja ne pravim probleme, bila je to burna veza. Znala sam da je zauzet, ali to me više ne zanima - rekla je ranije Višnja.

Sa druge strane, Uroš Živković nedavno je pokazao novu devojku.