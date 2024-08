TA BOL NIKADA NEĆE PROĆI: Jašar Ahmedovski o Ipčetu i saobraćajnoj nesreći

IPČE AHMEDOVSKI bio je jedan od najpolularnijih pevača u bivšoj Jugoslaviji, ali je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći.

Njegov brat Jašar već 30 godina živi sa velikom tugom, a nedavno je za Grand govorio o pokojnom bratu i nesreći u kojoj je stradao.

-Zaista ne želim da opterećujem ljude, to je moja bol, bol moje familije i onih koji su voleli Ipčerta. Presrećan sam kada vidim koliko je on polularan sada i njegove pesme, toliko mi je to drago, da se najviše radujem tome, nego bilo kom mom uspehu – rekao je Jašar.

Jašar kaže da se dugo svađao sa bratom upravo zbog brze vožnje, a na kraju ga je i ta strast prema automobilima i brzini koštala života.

-Dugo nisam mogao da čujem njegove pesme, a tek da ih pevam. Ipče je bio mlađi od mene, ja sam ga doveo u Beograd, bio sam mu uzor, bio sam odgovoran za njega. Trudio sam se da bude dobar dečko, kao što su nas roditelji vaspitavali. U saobraćaju se to dešava, on je bio temperamentan, mnogo puta smo se svađali zbog brze vožnje. Dešavalo se da izađem iz kola na putu zbog toga, onda on napravi krug, pa se vrati po mene. Takav je bio i tako je završio sa takvom vožnjom – kazao je pevač.

30 godina nakon tragedije Ipčetove pesme i dalje žive, a Jašar priznaje da ga posebno raduje što mladi vole pesme njegovog pokojnog brata.

-Klinci ga jako vole, kada pevam u nekoj dikoteci, pa kada krene vrisak kada počnem njegovu pesmu, srce mi je tada puno. Prošlo je skoro 30 godina kako je pogunuo, a omladina ga toliko voli i poštuje. A taj bol sa godinama može biti manji, ali nikada neće proći. Tada mi se promenio život iz korena. Mora da se živi, ide se dalje – zaključio je Jašar.

