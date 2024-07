RAZVEO SE DŽENAN LONČAREVIĆ: Pevač sa suprugom samirom potpisao sporazum

KO bomba odjeknula je vest da se Dženan Lončarević razvodi nakon 25 godina braka sa Samirom.

Foto: Anđela Stanković, Fejsbuk printskrin/Samira Lončarević

Pevač Dženan Lončarević razveo se od supruge Samire. Papire za razvod su, kako "Kurir" prenosi, konačno potpisali u petak 19. jula i time zvanično stavili tačku na svoj brak.

Podsetimo, oni su u braku bili čak 25 godina, a nakon toga su u javnost isplivali šok detalji njihovog odnosa.

Foto: Anđela Stanković, Fejsbuk printskrin/Samira Lončarević

Samira je tvrdila da Dženan želi da je izbaci iz kuće u Prijepolju.

- Jedino tražim da se poštuje zakon u svemu ovome, ne tražim ništa više. Ipak sam radnik tog suda, vodim krivičnu pisarnicu i znam kako sve ide. Tražim da se zakažu predmeti koji su pre mene ako su hitni pa moj. Da li će da bude sutra, prekosutra ili za mesec dana, samo da ide po zakonu. On i njegov pravni tim sada urgiraju sa svih strana da se to ubrza. Najveći problem je imovina, doživela sam da posle 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće. Ja bih odmah potpisala zahtev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke. Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem. U tome je problem - rekla je Samira za Telegraf.

