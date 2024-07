"DOLAZIO KOD MENE, PLAKAO..." Bosanac otkrio koji je pevač rekao Nedeljku Bajiću Baji da nikad neće biti zvezda

MUZIČAR Dragan Stojković Bosanac otkrio je šta se pre mnogo godina dogodilo u njegovom muzičkom studiju između kolege Miloša Bojanića i Nedeljka Bajića Baje.

Naime, kako je Dragan Stojković Bosanac ispričao sve se dogodilo na početku Bajine karijere, kada mu je Bojanić u šali pričao da nikad neće biti zvezda, što je pevača pogodilo.

– Onda je dolazio kod mene, plakao, kukao, pa me je pitao da li će biti zvezda. Ja sam mu rekao da hoće, da se ne boji. On je dobar dečko, moglo bi to pevački da bude bolje, ali ima hitove. Kod nas kad neko ima hitove, ne smeš reći kako peva -prisetio se Bosanac za Grand.