ZAVIRILI SMO U TRENUTKE KOJE NIKO NEMA PRILIKE DA VIDI: Kad ne pravi muziku, "Frajla" Nevena - peca (FOTO)

Nakon velikog uspeha novog albuma "Dnevnik duše” i regionalne turneje, "Frajle" su rasturile scenu čuvenog CMC festivala u Vodicama u Hrvatskoj sa pesmom "Bosonoga” i izazvale ovacije publike i pre nastavka Jadranske turneje, kako je one zovu, "Frajle" su trenutno na zasluženom odmoru.

Foto: Privatna arhiva

Kada ne piše i ne komponuje pesme za "Frajle", Nevena Buča, crvenokosa tenorina iz ovog benda - peca! Sigurno ste se pitali gde se nalazi mir posle mnoštva koncerata, javnih nastupa i slikanja za medije, i odgovor ove simpatične kantautorke je u prirodi, ali verovatno niste očekivali da je - na pecanju. Tako da smo ujedno dobili odgovor gde su nastalI i neki od najvećih hitova ovog ženskog benda.

- Uvek mi je simpatično kako je ljudima zanimljivije ko smo mi privatno, jer su poslovni uspesi uvek u prvom planu ali ovo su neki detalji iz našeg privatnog života koji su definitivno manje poznati. Pecanje jeste moja strast isto kao što je to i muzika, s tim što muziku delim sa svima koji prate naš rad evo već poslednjih 15 godina, a privatnost smo nekako uspevale da sačuvamo do sada. Volimo scenu, ali volimo i male, životne stvari eto u mom slučaju - volim pecanje, volim reku, to me opušta, smiruje, tu akumuliram energiju za sve što me na sceni čeka. U ovoj godini jubileja, imamo veliku turneju tokom čitave godine i ono što se na našim nastupima vidi - koncerti su jako energični, publika je sve vreme na nogama, a to zahteva veliku psihofizičku spremnost. I svaka od nas postiže svoj mir na različite načine. Otkako sam otkrila pecanje, ta strast ne jenjava, jer znate kako kažu - mir u duši, mir u glavi, mir u životu. A ja dolazim iz vojvođanske ravnice i taj mir negujem od početka karijere - rekla nam je ova plamena crvena Frajla. Foto: Privatna arhiva

Frajle turneju posle Vodica nastavljaju na Jadranu, gde su prvi od koncerata Rijeka i Pula, zatim Velika Kopanica i mnogi drugi datumi koji se popunjavaju brzinom svetlosti jer se za nastup Frajli odavno trazi karta više. U Beogradu ćete "Frajle" slušati 6. jula, a u Novom Sadu spremaju veliki koncert 7.septembra na krovu "Promenade".