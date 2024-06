NIJE ME POVREDILO, ALI… Jana Todorović progovorila o svađi sa Nućijem

PRE nekoliko dana u medijima je odjeknula vest da je pevačica Jana Todorović isprozivala mladog repera Nućija.

Foto: Novosti

Kako se do sada strasti nisu slegle, pevačica se ponovo oglasila i otkrila istinu o odnosu sa kolegom i priznala da je u sve umešana njena ćerka.

Foto: Novosti – To je više bilo zezanje na Kristinin račun (prim. aut. ćerka). Ja nemam ništa protiv momka. Niti se ja sada perem. Kristina mi je mnogo zamerila i rekla mi je „Mama…“. Čak je bila u inostranstvu na ekskurziji i pitala me „Mama što si ovo rekla?“. Pa to je samo izletelo zbog tebe, ne želim tvoje želje da ispunjavam. Verujem da Nućiju nije ni bio plan da snimimo duet, ali neka ostane samo ovo, da to tako nisam mislila i da samo želim svima sve najbolje. Čak i Nući meni može da bude dete. Tako da nema potrebe da ja nekog prozivam. Ne da se ja sada nešto izvlačim, nego to je tako izletelo. „Kao, ako bi Kristina poželela duet…“…Malo ste me navukli. Ja sam rekla…Pa ne mogu svaku želju da joj ispunim, otišla sam, popila sam dve rakije i to je onda planulo…I onda je i Nući dao neku izjavu, ali nema potrebe stvarno – rekla je Jana.

FOTO: Novosti

(GRAND)