OGLASILA SE PORODICA TONIJA MONTANA: Miljković nije živeo na rubu egzistencije

POVODOM tekstova koji su izašli na našim portalima, pod naslovom "NISU IMALI ZA SAHRANU: Tonijev brat nije želeo da učestvuje", redakciji se obratila porodica pokojnog pevača Velibora Miljkovića -Tonija Montana.

Foto: Tanjug/Z.Žestić

- Kao član ožalošćene porodice preminulog Velibora Miljkovića -Tonija Montana smatram da ste ovim tekstovima načinili veliku nepravdu i naneli bol porodici. Istina je jedna: Velibor Miljković nije živeo na rubu egzistencije. Imao je sasvim dovoljno za svoje potrebe. Velibor Miljković je imao veliku porodicu i uvek je bio voljen i poštovan. Velibor Miljković je bio u procesu prodaje stana, proces nije završen. Sahranjen je 25.05.2024 godine na Bojničkom groblju pored svojih roditelja.

- U Vašem članku BRAT OD TETKE je istog dana iz Bojnika, sa pogrebnim automobilom otišao u Beograd da preuzme pokojnika što je i učinjeno. Telo pokojnika je u dvorištu porodicne kuće stiglo u 12 časova. U dvorištu je bilo rođaka i komšija ostatak ljudi je čekalo na groblju. Povorka je krenula iz dvorišta u 13 časova i 30 min da bi na grobnom mestu bila u 14 časova kako je i bilo napisano na plakati preminulog. Dok je pokojnik bio u dvorištu svoje kuće, paljene su sveće, ljudi su se opraštali se od pokojnika. Dok je BRAT OD TETKE stajao kraj kovčega slomljen od bola. Povorka sa preko 50 ljudi kreće i stiže na grobno mesto pokojnika, ne manje od deset ljudi kako ste objavili. Napominjem da u prisutnima na sahrani nije bilo njegovih kolega, umetnika, pevača, a ni novinara koji su možda trebalo da to vide pa da to i napišu kako treba i ostalih dušebrižnika.

Velibor Miljković - Toni Montano nije bio kršten u crkvi i iz tog razloga sveštenika nije bilo na sahrani. Svi običaji su ispoštovani kako treba i kako je on to želeo i u šta je on verovao.

Troškove sahrane u vidu kovčega, prevoza, hrane i pića i ostalog podelila je najbliža rodbina, a taj BRAT OD TETKE je platio i više od dela koji je trebao i sve organizovao sa svojom porodicom i ostalom rodbinom. Nije sahranjen na brzaka kako ste napisali, posle sahrane i posluženja prisutnih kako običaj nalaže, svi su otišli svojim putem dok su na grobu pokojnika ostali najbliži članovi njegove porodice.

Pokušajte da razumete našu patnju i žalost za Veliborom Miljkovićem - NAŠIM BOROM, navela je porodica.