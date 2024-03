TEA TAIROVIĆ ZAVRŠILA U HITNOJ POMOĆI: Zadobila povrede, lekari morali da joj stave longetu

TEA TAIROVIĆ zadobila je povredu ruke pred veliki koncert.

Naime, Tea je doživela nezgodu kada je u svojoj kući pala na stepeništu, nakon čega je završila u Hitnoj pomoći, a zbog prirode povrede lekari su pevačici stavili longetu.

Pored zdravstvenog problema sa kojim se suočila, Tairovićka je odlučila da ne otkaže koncert koji je već rasprodat.

Podsetimo, pored brojnih nastupa, Tea je nedavno otkrila da radi na novim pesmama.

- Radim na novim pesmama i jako sam uzbuđena, zato što je to sad onaj najlepši deo, kreativni deo gde pevam, prepevavam, ispravljam, pevam prateće vokale.. Inače učestvujem jako u procesu rada, nedavno su se saradnici našalili i rekli mi: "Još da počneš da radiš i aranžmane, i to je to". Stvarno volim jako da se mešam i da učestvujem, to je do sad urodilo plodom - rekla je ona i otkrila kakav problem ima:

- Imam žestok problem, jer ti ne možeš publici da plasiraš previše pesama jer prosto neće imati vremena sve da čuju, danas je takvo vreme. Imam mnogo, mnogo pesama, više nego što mi treba pa se bojim da ne pogrešim. Jeste bila ideja da publici predstavim neke od pesama, za koje imam dilemu pa da oni odluče koja im se sviđa.

