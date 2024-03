O KEBI IMALA DA KAŽE SAMO JEDNO: Ana Bekuta se vratila u „Zvezde Granda“

ANA BEKUTA vratila se danas na snimanja „Zvezda Granda“ sa kojih je prethodnih nedelja odsustvovala, a veliki broj pripadnika sedme sile poželeo joj je dobrodošlicu ispred Grandovog studija.

Foto: Miša Obradović

– Bolje vas našla – odgovorila je Bekuta koja je izdvojila vreme da ispozira fotoreporterima.

– Sve mislim da nekome smetam – prokomentarisala je pevačica koja je brinula da ne stoji na putu automobilima koji pristižu.

Anu je na prethodnim snimanjima menjao Dragan Kojić Keba. Na pitanje šta misli kako se kolega snašao menjajući je, kratko je odgovorila:

– Šta vi kažete – samo je rekla pevačica, koja se zatim zahvalila na komentaru jednog novinara koji je priznao da su jedva čekali njen povratak.

Podsetimo, u nekoliko emisija, Anu je zamenio Dragan Kojić Keba koji se odlično prilagodio privremenoj ulozi člana žirija u „Zvezdama Granda“.

Foto: Nikola Skenderija

- Kandidati su super. Uspeo sam, nadam se da upijaju ono što im pričam stalno, a to je da kanališu energiju i da rasporede svoju psiho-fizičku snagu. Treba do poslednje sekunde igrati utakmicu, odnosno, pevati. Rekao sam im da sam i ja prošao sve ono što oni sada prolaze, u mnogo manjem obimu. Dok sam živeo u Loznici takmičio sam se u okolnim gradovima i selima, pet godinama sam pobeđivao. Ja sam se takmičio sa 14 godina, a tada su mi se tresle pantalone od treme, potpuno ih razumem, isto sam i ja imao žiri koji me je ocenjivao. Nije sigurno bio stručan kao ovaj sada, ali sam ja drhtao pred njima – dodao je Kojić.

(GRAND)

