BROJ 13 ĆE NAM BITI SREĆAN: "Divlje jagode" otkrile detalje solističkog koncerta koji spremaju (FOTO)

DIVLjE JAGODE najavili su koncert 25. aprila u MTS dvorani, a koji će po mnogo čemu nositi duh novog o čemu je istakao frontmen benda, Zele Lipovača.

Foto: Marina Pešić

Zele je rekao da želi da održi koncert ponovo na istom mestu, zato što je posle prvog koncerta koji su održali na tom mestu je izašao njihov prvi "lajv" album. Foto: Marina Pešić - Slušajući snimak koncerta 2022. gotovo da nisam imao nijednu zamerku na našu svirku, akustiku sale, energiju publike i sve što se te večeri dešavalo, 95 odsto svega je bilo savršeno, te je otuda i nastao naš prvi live album u karijeri dugoj 45 godina "Live in Beograd". Volimo ovde da sviramo, pa ćemo se i posle 25. aprila budite sigurni, ponovo vratiti, jer je ovde sve dobro, nema razloga da opet ne održimo koncert na ovom mestu - veli Lipovača. Foto: Marina Pešić

Povod za koncert je novi studijski album, trinaesti u karijeri, simboličnog naziva "13.". A Zele se osvrnuo na najnoviji singl "Ukrala je svjetlost Istoka", koji će premijerno biti na dan konerta.

- Mi smo realizovali već 4 singla sa našeg novog albuma, koje ćemo sigurno svirati 25. aprila. Za "Ukrala je svjetlost Istoka", juče je završen spot, a za desetak dana očekujemo da će on biti i prikazan. Krivac za tekst je naš novi tekstopisac, inače član benda Damijan, koji do sada to nije radio, te smo otkrili njegov talenat". Foto: Marina Pešić

Zele inače obećava žestok koncert, a kako kaže nada se da će se kao što je bio 2022. u najmanju ruku i ponoviti.

BONUS VIDEO:

NI NA VRHUNCU NISAM ZABORAVIO ODAKLE SAM POČEO | "Novosti" intervju | Miroslav Ilić