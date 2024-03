"MOJ BEOGRADE": Sale i Tropiko bend najavili mnoga iznenađenja, a frontmen progovorio o svemu (FOTO/VIDEO)

TROPIKO BEND večeras je održao promociju novog spota za pesmu "Moj Beograde", koji najavljuje dugoočekuvani album nakon 8 godina.

Jedan od najpopularnijih pop sastava na našim prostorima medija je predstavio novi projekat i ponosno najavio nove pesme koje će uskoro ugledati svetlost dana. Nova numera totalno je drugačija od svih dosadašnjih, a sa druge strane bend je zadržao svoju prepoznatljivost i stari duh. Na veliko iznenađenje mnogih, momci su promenili tim saradnika, pa tako pesmu potpusuju Dragan Brajović Braja i Bojan Vasić, te su u spotu glavne uloge pripale Dunji Radičević i Momčilu Simiću.

- Pored ove pesme pripremamo i druge pesme koje će se naći na novom albumu, a uskoro sledi i velika promocija na kojoj ćemo sve to predstaviti. Takođe u narednom periodu planiramo veliki koncert u Beogradu kako bi se odužili publici koja nam tokom svih ovoh godina daje podršku, a s druge strane to smo joj i dužni jer dugo nismo objavili CD. Zahvaljujem se svim porodicama članova našeg benda koje su nas podržale od početka, a nadam se i do svih numera na albumu - rekao je Aleksandar Cvetković Sale, pevač i frontmen "Tropika" na početku razgovora za "Večernje novosti".

Pored promocije nove pesme Sale je istakao da se oseća super, kao i da je emotivno ispunjen.

- Emotivno sam ispunjen, super živim, imam lep, miran život i uživam u svakom kako duhovno, tako i ljubavno, ali i fizički - rekao je Aleksandar i dodao:

- Ako iz srca želite da znate kako se osećam, mogu da kažem da se osećam jako lepo i jako zadovoljno.

"Tropikanac" se osvnuo i na razne natpise koji se tiču odnosa sa njegovom bivšom suprugom, pevačicom Jovanom Pajić.

- Jovana je čula sve pesme koje smo uradili i kaže da su joj super. Ona sve dobro komemtariše, jer smo mi sve dobro odradili. Trudimo se da bude dobri roditelji jer imamo tinejdžerku kod kuće, koju sve zanima, tako da... Ne bih preterano govorio više o tome jer starija ćerkica lista po medijima i ima razna pitanja i baš zbog toga ne bih govorio o privatnom životu, jer želim da zaštitim decu - zaključuje Sale.

