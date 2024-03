PLAKAĆETE OD SMEHA KAD OVO ČUJETE: Lepa Lukić zaboravila tekst pesme, nećete verovati kako se izvukla

BUKVALNO da nema pevača koji nije bar jednom tokom karijere doživeo peh, ali malo je onih koji o svojim ‘blamovima’ pričaju sa osmehom, kao Lepa Lukić.

Ipak, i najboljima se desi da pogreše te je i Lepa ispričala šta joj se dogodilo kada je pevala na Beogradskom saboru.

-Pevala sam pesmu ‘Poljubi me dragi, da bih tebe kao nekad ljubila’. I ja pevam u Lazarevcu i desi mi se u trećoj strofi da zaboravim tekst. Tek na kraju sam se setila refrena, ne znam reči, uplašila sam se što sam preskočila prvi deo- počela je da objašnjava Lepa, a potom nastavila:

-Završim ja i počnem da se sekiram. Izašla sam sa bine i počela da plačem iako su mi svi rekli da sam predivno pevala. Ja im kažem ‘Šta ste vi gledali, kako predivno kad sam pobrljala treću strofu?!’ i tek kad su čuli snimak shvatili su da sam pogrešila. Mislila sam da niko neće da glasa zamene, a na kraju sam osvojila prvi mesto. Oni svi aplaudirali, nisu ni čuli da sam pogrešila (smeh)!

Međutim, niko ne bi pretpostavio kakav epilog je imala ova pevačicina priča.

-Finale je posle bilo u Beogradu i ja sam imala neke obaveze, ne sećam se i zamolim Snežanu Đurišić koja je bila mala, imala je 11 godina da me zameni. Toliko je lepo pevala da sam joj poverila da me zameni u Domu sindikata. Osvojila je prvo mesto i ja kao kroz nju dobijem prvu godinu. Obožavala me je, ja sam bila njen idol i čast mi je što je mene odabrala- ispričala je sa osmehom.

