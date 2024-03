OD DANAS PRODAJA KARTA ZA FILM "PRVO PREDSKAZANJE": 20th Century Studios objavio novi trejler filma (VIDEO)

- OD 4. APRILA NA REPERTOARU BIOSKOPA -

Foto: Promo

Na blagajnama bioskopa već od danas se mogu pronaći karte za film "Prvo predskazanje" (The First Omen) čije premijerno prikazivanje počinje od četvrtka, 4. aprila, a 20th Century Studios najavio je bioskopski početak prikazivanja objavom još jednog trejlera.

Ova američko-italijanska koprodukcija pretpriča je filma koji je pre skoro pola veka nagrađen nagradom Oskar, za najbolju originalnu muziku, a u kom je glavnu ulogu tumačio Gregori Pek.

Foto: Promo

Bila je to 1976. kada je Ričard Doner režirao Predskazanje ("The Omen") u kojem je Demijan kao potomak đavola predstavljen publici kroz film. Horor ostvarenje je doseglo tada ogroman uspeh, zaradivši na blagajnama preko 60 miliona dolara u Americi, a potom su usledila i druga dva filma, "Damien: Omen II" iz 1978. i "The Final Conflict" iz 1981. godine, od kojih su oba detaljno opisivala Demijana u tinejdžerskom i odraslom dobu.

Foto: Promo

Rediteljka novog filma koji nas upravo čeka u bioskopima, Arkaša Stevenson kaže da Prvo predskazanje donosi priču čija je radnja smeštena pre popularne verzije filma iz 1976. godine, ali i da je namera da ono može da se gleda kao nezavisan horor naslov.

Glavna glumica Nel Tajger Fri navodi da ovo i jeste pretpriča starog bioskopskog hita:

"Da, mi jesmo na početku univerzuma "Predskazanja". Faktički, mi smo i najvažniji deo. Mi smo originalna priča koja upućuje kako je do određenih stvari u Predskazanju i došlo, tako da će publika konačno imati odgovor na to šta se ranije desilo i ko su sve ljudi iza Demijana."

Foto: Promo

Nel Tajger Fri igra mladu Amerikanku koja je, kako bi započela život u službi crkve, poslata u Rim. Nailazeći na tamu pod čijim uticajem dovodi u sumnju sopstvenu veru, stvari oko nje izmiču kontroli, a zavera koju razotkriva ima za cilj rađanje otelovljenja zla.

Pored mlade glumice, u filmu igraju i čuveni Bil Naj, Sonja Braga, kao i naša Milena Božić.