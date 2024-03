U TOME SI SAM, GRIZE TE I IZJEDA: Slađa Alegro kroz suze progovorila o drugom detetu i borbi za potomstvo

SLAĐA ALEGRO godinama slovi za pevačicu koja je publiku osvojila ne samo moćnim glasom, već i neverovatnom emocijom, a o svojoj borbi za uspešnu karijeru koju je vodila paralelno sa najvećom bitkom za potomstvo otvoreno je govorila.

Foto: Branislav Pećaranin Bandži

– Po prirodi sam takva da radim samo stvari koje osećam. Ne volim ništa što je na fol, isplanirano, programski. Tako ni ceo ovaj moj put nije išao, ali ta emocija koju nosim u sebi ne nešto što sam nasledila i volim i takve ljude i imam ih u svom okruženju i kao kolege i prijatelje i životni saputnik mi je takav. Razumeju kada imam potrebu da zaplačem i da se veselim, smejem… Ne krijem ništa što u trenutku osetim– objašnjava ona.

Foto: Damir Dervišagić

Iako danas uživa u porodičnoj idili koju je pre šest godina upotpuio dolazak na svet ćerkice Mile, Slađa je sa suzama u očima progovorila o neostavrenoj želji.

– Da Mila dobije, ako Bog da, brata ili sestru. Sve ostalo je negde baš kako treba. Probudim se zadovoljna i srećna jer sam sinoć imala uspešan koncert, doputovala srećno i zdravo, moje kolege su tu sa mnom. Volimo se, poštujemo se. Samo da smo zdravi i da smo zahvalni Bogu na svemu što imamo, ono što nemamo potrudićemo se da dobijemo, ako i ne dobijemo Bože moj, život ide dalje, ali to je nešto što je važno za nas kao porodicu i za mene kao ženu da se dogodi, ali ako bude sve kako treba- priznaje pevačica koja tvrdi da njena mezimica priželjkuje brata ili sestru:

– Mila stalno to pominje i ja mislim da bi bila presrećna, pa ćemo izvagati šta bi to trebalo da se dogodi.

Foto: Branislav Pećaranin Bandži

Nakon višegodišnje borbe za potomstvo i želje da se još jednom ostvari kao majka, Slađa svojim primerom želi da utiče na sve žene koje prolaze kroz isto, o čemu je otvoreno govorila.

– Mnoge žene prolaze kroz situacije kao što je bila moja. Svaka žena mora da shvati da je u toj igri ona glavni junak, jer ako ona popusti niko sa strane to neće moći da reši. Ona sama sa sobom kada shvati da će to sigurno da se dogodi, biće. Čvrsto verujem da je Bog stvorio ženu da bi ona stvorila potomke. Vera, nada i mnogo strpnjenja i jako važan je i odabir važeg partnera ono ko će kroz sve to da prođe sa vama. Ko će da zna kada je trenutak da zajedno ćutite, bez da vam postavlja pitanja, to je nešto što grize izjeda, ti to moraš sam, a on je tu da vas drži za ruku kao kada idete do oltara– zaključila je pevačica.

(GRAND)

BONUS VIDEO:

NI NA VRHUNCU NISAM ZABORAVIO ODAKLE SAM POČEO | "Novosti" intervju | Miroslav Ilić