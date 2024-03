POZNATI SPORTISTA POSTAO PEVAČ: Snimio i spot sa atraktivnom manekenkom

IAKO je profesija pevača jedna od najpoželjnijih kod nas, retko ko bi očekivao da jedan uspešan sportista kroči na estradu - i to baš ozbiljno.

pravo ovaj neočekivani potez povukao je Ivan Mitrović Mitra, koji se već 15 godina profesionalno bavi stonim tenisom, a sada je snimio pesmu "Milano", koju prati i zanimljiv spot u kome se pojavljuje atraktivna manekenka.

Iako je nov na estradi i njegova numera je objavljena tek pre desetak dana, Mitra je već zaintrigirao mnoge i stekao brojne slušaoce, što se može videti i po komentarima na Jutjubu, a on otkriva kako je došlo do toga da postane pevač.

- Bavim se profesionalno stonim tenisom već 15 godina, iza sebe imam dosta velikih dostignuća od kojih su mi najdraže osvojene medalje na međunarodnom nivou, bronzana medalja na Meridian Openu u konkurenciji vrhunskih takmičara sa prostora cele bivše Jugoslavije, kao i to što sam od grada Lazarevca više puta proglašen za najboljeg stonotenisera, ali i sportistu. Oduvek sam voleo muziku, s vremena na vreme sam pisao tekstove i stvarao neke pesme. U jednom trenutku prošle godine moj prijatelj Šćepan Knežević i ja rešili smo da uradimo neke numere, imali smo ideju da napravimo pesmu koja će biti ljubavna, a u isto vreme malo prilagođena ovom modernom vremenu. Od dosta pesama koje smo smislili i uradili, najviše nam je privukla pažnju pesma "Milano", na koju smo se dodatno fokusirali - kaže Mitra, koji je pesmu "Milano" snimio za AS STUDIOTON, produkciju našeg proslavljenog harmonikaša Aleksandra Sofronijevića, a kako to zvuči, poslušajte u videu u okviru teksta.

