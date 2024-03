PISMA OTKRIVAJU LJUBAVNI TROUGAO: Pati Bojd, muza DŽordža Harisona i Erika Kleptona, prodaje na aukciji uspomene na njih dvojicu

ENGLESKA manekenka i fotograf Pati Bojd, bivša supruga i muza Džordža Harisona i Erika Kleptona, prodaće ljubavna pisma koja su joj obojica pisala na "Kristijevoj" aukciji u Londonu.

Bojdova je bila inspiracija za Harisonove bitls-hitove I Need You, If I Needed Someone, Something i For You Blue, dok je Klepton njoj u čast spevao Layla, Wonderful Tonight i Bell Bottom Blues.

Pati je upoznala "Bitlse" 1964, kada je dobila malu ulogu u njihovom filmu "Noć posle teškog dana" i odmah je osetila povezanost sa Harisonom.

- Bio je prilično stidljiv, kao i ja. Mislim da smo se zato slagali - rekla je Pati.

Zabavljali su se dve godine, pre nego što su se venčali u januaru 1966. U to vreme "Bitlsi" su često bili na turnejama.

- Džordž je bio tako divan kada je bio na turneji - izjavila je Bojdova.

- Nedostajala sam mu, a i on je meni užasno nedostajao. Pisao mi je neverovatna pisma i divne razglednice.

Klepton je bio čest gost u kući Džordža i Pati u Sariju, ali "bitls" nije znao da je njegov prijatelj gajio osećanja prema njegovoj ženi. Erik je Pati 1970. poslao pismo, ispisano besprekorno urednim rukopisom, a počeo ga je ovim rečima:

- Pišem ti ovo sa glavnom svrhom da utvrdim tvoja osećanja prema temi koja nam je dobro poznata. Ono što želim da te pitam je da li još uvek voliš svog muža. Sva ova pitanja su veoma drska, znam, ali ako još uvek u srcu osećaš nešto prema meni, moraš da mi kažeš.

Nemoj da mi telefoniraš. Pošalji pismo, to je mnogo sigurnije.

Bojdova je u početku mislila da je pismo od obožavaoca, ali je shvatila istinu tek kada ju je Klepton nazvao kasnije tog dana. Drugo pismo napisano je nekoliko meseci kasnije, na stranici koju je Klepton istrgao iz primerka romana Džona Stajnbeka "O miševima i ljudima".

- Draga Lejla - počeo je Klepton, koristeći svoj nadimak za Pati, da bi 1970. snimio istoimeni rok klasik.

- Zašto oklevaš, jesam li jadni ljubavnik, jesam li ružan, jesam li preslab, prejak, znaš li zašto? Ako me želiš, uzmi me, tvoj sam. Ako me ne želiš, molim te razbij čaroliju koja me vezuje. Stavljanje divlje životinje u kavez je greh, pripitomljavanje je božansko. Moja ljubav je tvoja.

Bojdova je tada bila polaskana, ali je, takođe, bila toliko zabrinuta da će njen muž Džordž shvatiti zašto je Erik napisao pesmu "Lejla". Isprva ga je odbila, a kada je njen brak sa Harisonom propao početkom sedamdesetih, Klepton ju je pozvao da mu se pridruži na turneji. Njihova romansa je procvetala i venčali su se 1979. uz Harisonov blagoslov. Na kraju su Kleptonov alkoholizam i neverstvo potkopali brak, pa su se razveli 1989. Sada ona prodaje svoje uspomene, uključujući pisma, fotografije, nakit, umetničke slike i garderobu.

- Imala sam ih sve ove godine, predugo - rekla je Bojdova koja za koji dan puni 80 godina.

- Pomislila sam, zašto jednostavno ne prodam sve i pustim druge da uživaju.

