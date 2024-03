MIRZA SELIMOVIĆ U OSMOMARTOVSKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Vodim se srcem i emocijama (FOTO)

PROŠLO je mnogo vremena i prilično mi je brzo proletelo ovih desetak godina, ali kada se osvrnem iza sebe, zadovoljan sam i srećan što mogu da radim, ono što volim i u tome zaista uživam. Život se jeste promenio, više obaveza, nastupa, putovanja i svega što nosi ovaj poziv, ali za sada, od toga, ništa mi ne pada teško.

Foto: Dušan Petrović

Ovako, u dahu, sećajući se 2014. godine, pobede u osmoj sezoni najgledanijeg i najpopularnijeg muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" i prvih pesama "Sto kafana" i "Nema srećnog kraja", kada je krenuo put estradne orbite, na početku osmomartovskog intervjua za naš list govori Mirza Selimović. Estradno-muzička pop zvezda ponosno ističe da mu je drago što se izdvaja kao jedan od retkih pevača mlađe generacije, koji nema nijednu mrlju u svojoj karijeri i koji ovih dana slavi uspeh, time što je zaokružio celinu svog četvrtog studijskog albuma "Pusti da vjerujem". Foto: Dušan Petrović

*Šta za vas predstavlja dan "Osmi mart"?

- To je dan, kada smo još kao deca, znali da treba da obradujemo nežniji pol, kao i da im kupimo cvet ili neki poklon. Kada sam odrastao, shvatio sam da, tokom cele godine mora da bude taj dan i da se shodno tome i ponašamo prema našim majkama, sestrama i devojkama.

*Kome i šta poklanjate na ovaj dan?

- Uglavnom osobama koje su mi bliske i drage, a ima ih mnogo.

*Povodom izlaska albuma "Pusti da vjerujem", upriličili ste veliku i glamuroznu promociju. Da li su se slegli utisci?

- Novim albumom proslavio sam deset godina karijere. Bilo je potrebno nekoliko dana da se slegnu utisci, ali prezadovoljan sam i srećan kako je na kraju sve izgledalo. To je bilo veče puno emocija, dobre muzike i dragih ljudi... Šta drugo čovek da poželi.

*Da li postoji određena numera na albumu koja je vaš favorit?

- Sve su mi drage i svaka ima neku svoju priču i emociju. Mislim da na ovom albumu, svako može da pronađe nešto za sebe i to mi je i bio cilj. Lako je raditi ovaj posao, kada imam toliki broj kvalitetnih saradnika i prijatelja.

*Ostajete dosledni kvalitetnim, raskošnim pesmama, u pogledu aranžmana i interpretacije, kao i vrhunskoj produkciji spotova. Čini se da ne pristajete na kompromise po pitanju vaše karijere. Koliko je to teži put?

- Sve ili ništa. Moja filozofija je takva, da sve što radite u životu, treba da bude kvalitetno i temeljno, a rezultat neće izostati i u to sam siguran. Nekada je potrebno i mnogo strpljenja. Na svu sreću, ja sam ga imao uvek na pretek. Nijedan put, ne kreće sa vrha, važno je ostati dosledan i iskren, jer publika to prepoznaje.

*Ljubav je okosnica svih vaših pesama. Koliko je u privatnom životu srećnija, nego u hitovima koje pevate?

- Izgleda da se u mojim pesmama ponekad pronalaze oni sa mnogo ljubavnih razočarenja. Iako ih je bilo nekoliko i kod mene, već duže vreme sam zaista srećan i ispunjen. Kada pronađete osobu koja vas oduševi i sa kojom vam je život lepši, nego da ste sami, to je onda to. Najbitnije je pronaći svoj mir i zajedno graditi nešto lepo. To je poenta svega.

*Koliko je teško u vremenu hiperprodukcije, da se mlad i talentovan pevač izbori za svoje mesto na sceni?

- Ako dovoljno jako želite nešto, sve možete da ostvarite i ne treba odustajati od svojih snova. Ima mesta za svakoga pod ovim nebom, ali treba biti strpljiv i u sve to uložiti ljubav i veliki trud. Foto: Dušan Petrović

*Šta je za vas merilo, da bi biste bili sigurni da je numera uspela?

- Merilo je verovatno publika koja dolazi na koncerte i nastupe. Ako pevaju zajedno sa mnom, to je onda pun pogodak. Ne volim onaj termin "hit", nekim pesmama je potrebno mnogo vremena da dođu na svoje mesto, ali opstanu decenijama. U svakom slučaju, bolje kvalitet, nego kvantitet.

*Jedina ste mlada muzička zvezda koja je dala veliki intervju najpoznatijem svetskom muzičkom magazinu "Daily Music Roll". Kakav je osećaj bio tada, jer to svakom ne polazi za rukom?

- Iskreno, ostao sam iznenađen i zatečen tim pozivom. Sjajno je kada neko prepozna vaš, u ovom sluučaju, moj trud i ljubav prema muzici. Za mene je to bila velika stvar i hvala im na toj prilici.

*Kada će vaš veliki solistički koncert?

- U novembru, ove godine, planiram da održim koncert u "MTS dvorani", u Beogradu. Nadam se da će to biti jedan u nizu i da ću naredne koncerte imati u Sarajevu ili u Tuzli. Zaista bih to voleo.

*Da li postoji neko ko vam je uzor i čije savete pamtite i danas?

- Od malih nogu, imao sam mnogo muzičkih uzora. Od svakoga, koga sam gledao i slušao, "pokupio sam neku foru" i gledao da naučim što više. Uticaj na moj put, imala su naša velika imena, kao što su Đorđe Balašević, Kemal Monteno, Zdravko Čolić i mnoge druge domaće i strane grupe.

*Kada idete kroz život glavom, a kada pustite da srce vodi?

- Vodim se srcem i emocijama, što se tiče odabira pesama, karijere, saradnika i svega sa čim se susrećem na tom putu. Glavom idem kada su u pitanju određeni planovi, finansije i naredni koraci u karijeri. Jako je važna dobra organizacija.

*Kako vidite sebe u deceniji pred vama?

- Uh, ne volim da gledam mnogo unapred, ne pravim neke ogromne planove, ali trudim se da ostvarim svoje ciljeve, jedan po jedan, kao i da uživam u onome što radim. Najvažnije od svega mi je da sam zdrav i srećan, kao i moji dragi ljudi i voleo bih uvek da bude tako. Foto: Dušan Petrović

