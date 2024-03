NEKADA NIJE ZNAO ŠTA JE SA EMOCIJAMA, PA SE POVLAČIO: Nikolija Jovanović o ocu Vladi Jovanoviću

NIKOLIJA JOVANOVIĆ gostujući u jednom podkastu, dotakla svog oca Vlade Jovanovića, nekadašnjeg direktora marketinga PGP RTS-a.

Foto ATA Images

- Gospodin, intelektualac. Šarmantan, kulturan, vaspitan - gotovo kao iz topa je rekla Nikolija.

Tu se, pak, nije i zaustavljala.

- Preemotivan je, mislim da nekada nije znao šta će sa svojim emocijama, pa se povuče - objašnjavala je u „Posteru" ona, čiji se tata posle kraha ljubavi s njenom majkom, pevačicom Vesnom Zmijanac, ponovo oženio i dobio dvoje dece.

Za razliku od pevačica, Jovanović je prema Nikolijinim rečima svojevremeno, „alergičan" na sve što ima veze sa šoubiznisom.

U jednom intervjuu, upitana kakav ona odnos ima s njim, te u kojim se situacijama oslanja na njega, rekla je:

- U savršenim sam odnosima i sa majkom i sa ocem. Tata nikada nije želeo medijski da se eksponira i mi tu odluku poštujemo. Situacije u kojima se oslanjam na oca? Pa na iste kao i na majku. Oslanjam se na to što me vole i što ih volim, to je sva podrška koja mi treba od njih. Kada ste mlađi, kada ste dete, mama i tata su vam sve na svetu i oni su bili stub na koji sam se ja oslanjala kroz život, ali sada imam Relju i svoju decu i odrasla sam i od njih primam i dajem im svu svoju ljubav - rekla je Nikolija.

(24SEDAM)

BONUS VIDEO:

ZNANjE I OBRAZOVANjE VAM NIKO NE MOŽE ODUZETI | "Novosti" intervju | Neda Ukraden