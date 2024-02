SVI GLEDAJU DA TE PREVARE I ISKORISTE" Zorana Mićanović se maloletna takmičila u Zvezdama Granda i doživela veliki uspeh

ZORANA MIĆANOVIĆ čudo od deteta, kako su je zvali u "Zvezdama Granda" postigla je neverovatan uspeh sa pesmom "Sikter", a kako je vrlo mlada kročila u svet estrade, progovorila je o svojim iskustvima.

Foto: Printskrin Instagram/zorana_micanovic_official

- Moram da razmišljam deset godina unapred. Moj posao je takav, svi gledaju samo kako će da te prevare, kako da te iskoriste na bilo koji način i mislim da, pogotovo pevačice, moramo da budemo ozbiljne aždaje sa mozgom. I dalje se trudim da budem dobra i fina, ali to ljudi jako iskorišćavaju. Ja idem srcem, nikad nisam ništa radila zbog interesa ili zbog novca, ali svi smo drugačiji – rekla je Zorana.

- Mnogo sam se razočarala u ljude i baš me je ove godine povredilo par ljudi koje sam bukvalno smatrala kao svoju porodicu, ali to se dešava. Mislim da je to tek početak i to je tako kad si mlad. Svima veruješ, za sve misliš da su ti prijatelji, a ustvari shvatiš na kraju da su ti sve pričali kontra. Žele da vide tvoju propast, niko ne želi da uspeš. Ja se zaista radujem svačijem uspehu i od pevača, glumaca, sportista – istakla je pevačica.

(GRAND)

BONUS VIDEO:

ZNANjE I OBRAZOVANjE VAM NIKO NE MOŽE ODUZETI | "Novosti" intervju | Neda Ukraden