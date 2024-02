MISLILA SAM DA SA MNOM NEŠTO NIJE U REDU: Nećete verovati šta Katarina Živković nikada ne radi

PEVAČICE se trude da uvek budu skockane i doterane, te se često nađu na meti kritika kada se negde pojave u ‘običnom’ izdanju, o čemu je govorila Katarina Živković.

Generalno ne očekuju samo muškarci da smo uvek doterane, nego i drugi ljudi. Ne baš ljudi sa kojima se družiš, ali koji imaju priliku da te vide prvi put u životu, stvarno očekuju da budeš nasmejan, raspoložen, da sa njima razgovaraš i tretiraju te kao da nemaš nikakav problemu životu. Ne daj Bože da budeš ozbiljan, namrgođen i tako dalje. I dobro, meni je to okej, mada sam ja mrgud uglavnom, ali se trudim da budem raspoložena – rekla je Kaća

Iako ima puno obaveza, Kaća ističe da se trudi da svaki slobodan trenutak iskoristi da posveti sebi, a na pitanje kako provodi slobodno vreme pevačica je poručila:

–U poslednje vreme obožavam svoje vreme. Znači kada kažem ‘Ovo je vreme za mene’ i ne želim niko da me zove, ne javljam se na telefon, možete da mi pišete. Glasovne poruke ne, samo tekstualne i mogu ti reći da se ja preporodim. Jednostavno mi je sve to potrebno, a na početku sam mislila da nešto sa mnom nije u redu. A onda sam shvatila da ja jednostavno tako funkcionišem, da sam to ja i ko me voli takvu super, ko ne, šta da mu radim.

