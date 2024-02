SANJA KUŽET POKAZALA TRUDNIČKI STOMAK: Evo kako izgleda u drugom stanju

SANjA KUŽET u drugom je mesecu trudnoće i čeka sina sa svojim suprugom Nemanjom Živojinovićem.

Njih dvoje imaju sina Strahinju kojeg su dobili pre šest godina, dok iz prethodnog braka ima naslednika Andriju, koji ima 14 godina. Voditeljka sada uživa u trećoj trudnoći, a na Instagramu je pokazala i kako izgleda u blagoslovenom stanju.

Naime, Sanja je podelila fotografiju sa jednog događaja za koji je zablistala u elegantnoj crnoj odevnoj kombinaciji, dok joj je trudnički stomak bio u prvom planu.

Inače njen stariji sin bavi se košarkom, dok mlađi trenira fudbal i obožava Crvenu zvezdu, te se sa nepunih pet godina odvojio od roditelja i brata, kako bi sa timom išao na kamp u Bugarsku.

Voditeljka priznaje da joj je odvajanje od sina teško palo, ali nije želela da sputava njegove želje.

- Moj mlađi sin je opsednut Crvenom zvezdom, trenira fudbal i živi taj fudbal 24 časa dnevno. On je sa nepunih pet godina otišao na kamp od sedam dana sa svojim timom. Tu se uopšte nije postavljalo pitanje da li je on sposoban za tako nešto, ja sam bila u čudu, šta me je snašlo, jesi porastao, ali baš toliko da si mi brzo porastao. Međutim, to je stvar karaktera, on je to želeo, mi smo njegovu želju prepoznali i da sve to bude još čudnije - sedam dana ga apsolutno nismo čuli. Zato što bi se verovatno rastužio na kraju dana kada bi me čuo, onda bi cela koncepcija tog kampa bila poljuljana i na savet svih trenera bilo je kao: "Hajde bolje bez telefona, mi ćemo vam davati izveštaje". I on je jednostavno takav. U Bugarskoj su bili sedam dana. Ja sam to preživela samo zahvaljujući njemu, jer sam mu verovala i verujem mu i danas, da je ta njegova želja ogromna. I zato nisam imala dilemu, jer bih znala da bi bio mnogo tužniji da sam mu tako nešto uskratila zbog moje nesigurnosti. Tako da moram da osluškujem dete, ja možda nisam bila spremna na to, ali on jeste. Ja sad ne verujem da sam to proživela, ali jesam - ispričala je Sanja jednom prilikom.

