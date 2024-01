OTKRIVENA VELIKA TAJNA TOME ZDRAVKOVIĆA: Zbog jedne odluke je ceo život vozio bez dozvole

ŽIVOT muzičke legende i velikog boema Tome Zdravkovića oduvek su intrigirali javnost. Iako se o njegovom životu mnogo pisalo i pričalo, pojedine detalje znali su samo njegovi najbliži prijatelji i saradnici.

Tako je jednom pokojni Zoran Kalezić otkrio da Toma nikada nije položio vožnju.

-Vozio je automobil, ali nikada nije položio. Smatrao je da mu ne treba dozvola ako zna da vozi. Tad je bilo završeno da mi položimo, ja prvi vozio, došao red na njega, a on kaže ‘Poligoni, krompiri’. Umesto da ode na poligon, on je video jednu kafanu, ušao u jednosmernu ulicu sa komšijom i rekao mu da idu da popiju- ispričao je Kalezić jednom prilikom.

Naravno, tu nije kraj njihovim anegdotama koje su obeležile višedecenijsko prijateljstvo.

-Jednom me je pozvao u pola noći, u tri ujutru da odemo do kazina u Pančevu, a kada sam ga odbio krenuo je sam. Posle sat vremena me zove rođak, načelnik na Hirurškoj klinici i kaže ‘Dođi po ovog tvog, zakrpili smo ga’. Ja dođem, njemu noga u gipsu, glava zamotana, samo mu je nos štrčao – ispričao je pevač, a potom dodao:

– On me tada napao ‘Vidiš šta si mi uradio, je l’ vidiš?’. Kažem mu da nisam ja kriv što je prošao kroz crveno kod Londona i trolejbus ga udario. Srećom, imao je jak auto, pa je preživeo – rekao je Kalezić.

