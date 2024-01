TO SMO RASPRAVILE DOK SU BILE MALE: Maja Marijana nikad iskrenije o ćerkama

MAJA MARIJANA ima dve predivne ćerke i da vodi porodičan život, a sada je otkrila zbog čega ne bi volela da one idu njenim stopama i grade muzičku karijeru.

Istakla je da ne želi da se one bave pevanjem isključivo zbog toga što se za pevačice često čuju i manje lepe reči, ali da ona smatra da je sve suprotno i da je to velika greška.

–Ne, taman posla da idu mojim stopama, ni slučajno. To smo raspravile kad su bile male, zato što ne želim da se bave poslom kojim se ja bavim, zato što smatram da biti pevačica na našim prostorima uopšte nije dobro zato što se za pevačice uvek povezuju, neke i ne baš lepe reči. Stvarno ne bih volela da moja deca prolaze kroz to, ali smatram da su pevačice jedne od najboljih žena. Najhrabrijih, najborbenijih, osim toga što pevaju, putuju, rade stvarno kao rudari, one su izutetne majke i domaćice. Milion poslova obavljaju i onda me stvarno to sve pogađa jako. Ne bih volela da se moje ćerke bave uopšte ni sa čim što ima veze sa estradom, ima mnogo drugih mirnijih poslova – rekla je Maja Marijana.

Maja je govorila o svojim poslovnim planovima za ovu godinu, ističući da će se fokusirati da snimi spotove za neke starije pesme koji su apsolutni hitovi.

–Ja sam razmišljala da li da snimam nešto novo, ako mešto iskoči što da ne. Na nastupima mi stalno traže stare pesme, neke koje nisam ranije toliko izvodila. Naprimer „Škorpija“ se dosta traži, tako da ću za nju da snimim spot. „Vezanih očiju“, recimo, „Zadnji voz“, „Luckasto moje“ – ispričala je, pa dodala:

–Sve te pesme sam objavila za „Grand produkciju“ i za sve njih ću uraditi spotove. Neće biti to luksuz spotovi, čisto onako jedan simpatičan spot da televizije mogu da emituju. Tako da biće tu dosta posla i obaveza. Ako iskoči neka dobra pesma, što da ne. Mada sada se slušaju neke druge stvari. Snimaju se drugi pravci, a slušaju se stare pesme.

Pevačica je sa osmehom na licu podelila uspomene sa početka svoje karijere, trvdeći da je najsrećnija zbog toga što radi posao koji istinski voli.

-Sećam se naravno, kao da je juče bilo .Čitav život nama prođe kao da je sve to juče bilo, kao da je juče taj moj kompozitor došao da me čuje, pa da mi odabere pesme. Sve je tako krenulo vrtoglavo i brzo, još se nisam snašla, a već sam držala koncerte po halama, i išla na takmičenja, na festivale, manifestacije. Mnogo toga sam imala turneja silnih, i eto tako okreneš se i to prođe za čas. Najlepše na svetu je nešto što čovek može sebi da priušti, a to je da radi posao koji voli, a onda nema potrerbu da bude pun besa. Zato što mu je sve bajno i sjajno, zato što volim moj posao, publiku koja dolazi, prijatelje, kolege, ćerke volim najvuše na svetu i sve je divno – zaključila je Marijana.

