OVAKO JE NEKAD GOVORIO O BRAKU SA MELINOM: Haris DŽinović - Neke su bile lepše od nje, ali...

KAO bomba odjeknula je vest da se pevač Haris Džinović i njegova izabranica Melina Džinović razvode.

Haris je tada govorio o tome kako su se upoznali, zašto se tako kasno oženio, ali i kako je izgledao njihov prvi susret.

Iako iskreno priča o tome kako je bio zaljubljive prirode, pevaču je sudbina uredila da ženu svog života sretne tek u šestoj deceniji, on kroz šalu kaže da se oženio tad jer ga žene nisu htele.

- Umeo sam da se zatelebesam kao tetreb. Često mi se zbog ljubavi rušio svet, ali vremenom se i to promenilo. Pesme mi jesu pomagale pri udvaranju mnogo puta, ali nisam znao da se udvaram. Imao sam ludu sreću da u takvim situacijama moja muzika odradi sedamdeset odsto posla, tako da nisam morao mnogo da se trudim. I kada sam probao da se udvaram, bilo je to bez veze i sam sebi sam bio smešan. Nekoliko puta sam prilazio devojkama, ali osvajao sam ih pričom, a ne izgledom, koji često može da zavara. Imao sam nesrećne ljubavi i zaljubljivao se u osobe koje nisam interesovao. Postojale su žene kojima sam hteo da se oženim, ali nisu me htele, ili one s kojima sam imao veze, a želeo sam da budu još jače...

- Uglavnom su to razlozi zašto ranije nisam imao brak i porodicu. Posle raskida svake veze nastupio bi period bolovanja jer ja nisam bio čovek koji je odmah posle rastanka mogao da nađe drugu. Bilo je i onih koje su htele da me uteše, ali to nije bilo to. Nema braka bez obostrane emocije, da sve oboma bude onako potaman - pričao je tada Haris, kojem se Melina dopala čim ju je prvi put ugledao.

- Upoznao sam je kada je imala 22 godine. Raspitao sam se ko je, šta je i onda se nešto odmotalo. Bilo je možda i lepših od nje, ali ona je vlo inteligentna, intrigirajuća, ima kvalitete koje nemaju druge žene. I bezobzira na veliku razliku u godinama, mi funkcionišemo kao da smo išli zajedno u razred. Ona je bila jako zaljubljena, a ja veoma srećan - iskren je bio pevač, koji je u to vreme živeo u Parizu, a njegova draga boravila u Istanbulu.

Nakon jednog dugačkog telefonskog razgovora pozvao ju je kod sebe u goste.

- Kada se tog 26. maja 2003. godine pojavila kod mene u Parizu, ostala je zauvek. Tako je počeo naš zajednički život. Njeni nisu dobro reagovali u početku, zna se, ipak, neki red i način kako sve to treba da se uradi, što sam ja retroaktivno i obavio. Upoznao sam se s njenim roditeljima, a Melina je već tada bila u petom mesecu trudnoće - opisuje Haris.

U martu 2004. godine rodila im se ćerka Dina, a već sledeće godine u aprilu i sin Kan.

- Nisam pri prvom susretu znao da će to biti moja supruga. Ali, kada smo počeli vezu, posle nekoliko dana ispostavilo se da ona jeste moja žena, a ja njen muž.

