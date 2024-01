PREMINUO REŽISER NORMAN DŽUISON: Poznat po filmovima "Isus Hristos Superstar" i "Afera Tomasa Krauna"

POZNATI režiser iz Kanade Norman Džuison preminuo je 20. januara u 97. godini.

Tvorac filmova "In the Heat of the Night", "The Thomas Crown Affair", "Moonstruck" i mnogih drugih umro je u subotu u svom domu.

Njegovo poslednje ostvarenje je bio triler "The Statement".

(Alo)