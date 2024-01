NIJE DEO JAVNOG ŽIVOTA: Jelena Kostov otkrila zašto krije supruga

OD KAKO se Jelena Kostov udala i dobila decu njen privatni život intrigira javnost, pogotovo zbog supruga Miljana Vukovića kog do sad nije javno predstavila.

Foto: Printskrin Instagram/kostovjelena

Pevačica ne krije da svog muža čuva od javnosti i da se od početka njihovog zabavljanja drži pravila da ga ne eksponira i smatra da je ispravno. Kako kaže, u tome ne vidi nikakvu intrigu, a sad je progovorila o razlozima zbog kojih ga ne pokazuje ni na društvenim mrežama.

Foto: ATA images

-Na početku novinari nisu mogli da shvate da on stvarno ne želi da se pojavljuje u javnosti, njemu to nije potrebno, on nije iz tog sveta. Mi želimo da imamo našu oazu mira. Stalno su me pitali zašto krijem supruga, tek sad su konačno shvatili da ga ne krijem i da to što mi imamo nema potrebe da se javno predstavlja– rekla je Jelena.

Foto: N. Paraušić

Gostujući u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ Jelena je otkrila da jedina pevačica koja je sama sa bebom izašla iz porodilišta i da nema nameru da u ni u budućnosti predstavi svoje najmilije.

-Jednom kad predstavite svoju porodicu, svog supruga, ili dečka, devojku, decu, oni postoju deo javnog života. I onda postanu poznatiji od onih ljudi koji jesu poznati –istakla je Kostov i dodala da karijeru želi da gradi bez skandala, kao i da ne želi da obaveštava javnost o svakom svom koraku.

– Shvatila sam koliko mi je lepo kada se ne piše ništa o meni. Mnogo je lepo jer svaki tekst mora da ima nešto stresno, ili nije lepa slika (smeh). A kad ne pišu ništa, a radiš punom parom, to je prelepo-rekla je Jelena i otkrila da je zbog toga odlučila da svoju porodicu zaštiti od budnog oka javnosti.

Foto: Novosti, ATA images

Kako je istakla, pevači i te kako mogu da doziraju šta plasiraju novinarima i publici.

-Mi pevači, zovemo kad su neka dešavanja, ne mogu mediji da se pojave niotkuda kao da ništa ne znaju, a onda da se pevači čude otkud oni. Isto tako može i bez medija. Ja sam sinu pravila prvi rođendan, gde sam imala 30-tak kolega i 300 ljudi i niko nije znao. Mediji su saznali kad sam okačila slike na Instagram i zvali su me da pitaju zašto nikom nisam javila. Mislim da može da se ima lep privatan život i isto tako mislim da koliko pevači dozvoljavaju da se piše o njima, toliko će se i pisati -zaključila je pevačica.

