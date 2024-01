U NAJSTROŽOJ TAJNOSTI SNIMA NOVI ALBUM: Aleksandra Prijović za nove pesme dala 200.000 evra

ALEKSANDRI PRIJOVIĆ je suprug Filip Živojinović napisao nekoliko pesama, koje, naravno, neće naplatiti, ali je pevačica za ostale autore i spotove izdvojila ogromnu svotu.

Aleksandra ulaže 200.000 evra u nove pesme, saznaje Informer! Folk zvezda, koja je održala seriju koncerta u zemlji i regionu i doživela vrtoglavi uspeh posle samo tri studijska albuma, odlučila je da se publici oduži novim, četvrtim po redu, koji će objaviti za dva meseca.

Deset novih hitova

- Iako je treći album objavila pre samo šest meseci, a skoro sve pesme su i dalje među najslušanijima na Jutjubu, Spotifaju i ostalim platformama, Aleksandra je rešila da snimi nove. Ceo tim saradnika savetovao ju je da sačeka još malo, da ne žuri, da ne troši pare, ali ona neće ni da čuje! Odlučna je u nameri da se na ovakav način oduži publici, koja je do poslednjeg mesta popunila beogradsku Arenu tri puta i zagrebačku pet puta - ispričao je za Informer izvor blizak pevačici i dodao da će Prija za svaku pesmu snimiti i visokobudžetni spot:

- Na novom albumu imaće deset novih pesama, od kojih je jednu već objavila. Numera "Poslednji kabare" je već postala hit i za dve nedelje ima 3,3 miliona pregleda na Jutjubu. Za tu pesmu muziku i tekst napisao je Prijin muž Filip Živojinović, dok je za aranžman bio zadužen Saša Milošević Mare. Na albumu će, pored njih dvojice, među autorima biti i Dragan Brajović Braja i Dejan Kostić.

Sigurna u uspeh

Filip Živojinović svoje pesme, naravno, neće naplatiti, ali je za sve ostale troškove Prija odlučila da izdvoji ogromnu svotu. Ona je samo za numere rešila da potroši 100.000 evra i isto toliko za spotove, jer ne želi da nijedna pesma prođe nezapaženo.

- Aleksandra je ubeđena da pesma sa spotom duže živi od one koja se ne ekranizuje. Takođe, ne želi jeftinu produkciju i statične video-klipove, već planira da angažuje režisere, reditelje, glumce i statiste, kao i da snima filmskim kamerama i na dalekim destinacijama. Za sve to je spremna da iskešira čitavo bogatstvo, ali je sigurna da će joj se isplatiti višestruko - završava izvor.

Prija o svekrvi Breni: Moja Beki me savetuje kao majka

Aleksandru Prijović sve češće porede sa svekrvom Lepom Brenom.

- Pišu stalno da je meni lako jer sam Brenina snajka. Ne smeta mi to, ne ljutim se kad to vidim - rekla je nedavno Prija i otkrila šta svekrva misli o njenom uspehu:

- Brena je veoma ponosna na mene. Ona mi prva šalje one aplauze i vatrice na Instagramu i odgovara na storije. Nikad me nije kritikovala, uvek me je podržavala. Beki me savetuje kao što majka savetuje svoje dete.

