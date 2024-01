PSIHA JE NAJVITNIJA STVAR U SVEMU: Ćemo progovorio o bolesti koja ga je snašla

AMEL ĆEMAN ĆEMO otvoreno je govorio o tome šta ga u životu najviše zaboli i razočara.

Foto: Privatna arhiva

–Ja mislim da svakog čoveka nepravda zaboli, to je nešto što te pomera, remeti, tako i mene. Ali naučio sam da se izborim sa tim. Pogotovo naši poslovi i vreme u kom živimo. Ja mislim da je ovo neki „Matrix“. Mislim da mi odavno živimo u matriksu. Ja se trudim da moj život takav ne bude, ali neminovno je da moraš da imaš društvene mreže, da si konstantno pored telefona. Sve se svodi na moderan način života – rekao je on.

Foto: ATA images

Ćemo je prolazio kroz periode lošeg zdrvatsvenog stanja, o čemu često nije želeo da pričao javno, međutim, sada je hrabro delio svoje iskustvo kako bi podržao ljude koji se suočavaju sa sličnim izazovima, pružajući savete o tome kako prevazići teške trenutke.

-To je sve period iza mene. Stanje uma, stanje psihe je najbitnija stvar, jer čovek ne treba da sagleda „Jao problemi, problemi“, nego „Daj rešenje“. Psiha je najbitnija stvar u svemu. Da se ti ne predaš tome što pokušava da te obuzme, ali nikako ni da ga odbaciš, jer ne možeš da odbaciš nešto što je deo tebe. Moraš da prihvatiš to, taj neki period. Često ljudi govore „kakve su ti misli, takav ti je život“, i to je zaista tako – govorio je, pa dodao:

Foto: Privatna arhiva

-Ja sam to osetio u svom životu. Ono što je najbitnije je da sve što može novcem da se kupi jeftino je. Ljudi misle da mi pevači imamo dve,tri saksije sa nekim drvetom na kom se rađaju novci, i mi to tako beremo svako jutro i slažemo, ali to nije tako. Zaista je prejeftino sve što može novcem da se kupi.

(Grand)

BONUS VIDEO:

POSVEĆENOST JE KLjUČ USPEHA | Božićni "Novosti" intervju | Viki Miljković