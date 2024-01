ŽELJKO MITROVIĆ SE VOZI RIKŠOM, SVIRA I PEVA USRED LONDONA! Ovom pesmom je čestitao Božić

PORODICA Mitrović ove godine Božić, najradosniji hrišćanski praznik, provela je u Londonu, odakle se juče oglasio Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group, i ponovo pobrao sve simpatije korisnika društvenih mreža, koji njegov novi potez nazivaju "carskim"!

FOTO: Instagram

Mitrovići su sa svojim mnogobrojnim pratiocima na mrežama podelili delić privatnih, porodičnih trenutaka iz Londona, čime su oduševili sve, a sada je Željko ponovo prevazišao sebe! Naime, Željko se u srcu Londona vozio u rikši, iz koje je uživo, na svoj način, izveo čuveni božićni hit Maraje Keri "All I Want for Christmas Is You".

Išli brzo ili sporo, stići ćemo prerano. Umreti valjda znači predati se jačem, a roditi se svakako znači predati se nama! Kad malo bolje razmislim kakvi smo, ono prvo mi uopšte ne izgleda tako loše - poručio je Željko i dodao:

Žeks iz Londona, direktno sa rikše i pevanjem jedne od svojih omiljenih pesama, čestita rođendan svima koji danas slave, naravno i Hristu! P. S. Srećan Božić! - poručio je Mitrović.

Inače, on u Londonu puni baterije za jak start nove 2024. godine, za koju ima velike planove, o čemu je nedavno govorio na Pinkovoj novogodišnjoj žurki.

Polako se pale motori za poletanje jer svašta najavih za ovu godinu, uključujući i priču o carstvu nebeskom u mom Teatru Odeon, a carstvo nebesko nije ništa drugo već obično carstvo bajki, a te bajke svakako imaju svoju istoriju, koja ne može biti zakopana zauvek, tajne izbrisane iz istorije i zaboravljene u vremenu uvek pronađu svoje novo lice, i novi trenutak - rekao je Mitrović pre samo nekoliko dana.