ACA SOFRONIJEVIĆ O NAJDUŽOJ SVIRKI KOJU JE IMAO: Na slavi kod Šabana Šaulića svirao sam 23 sata

ALEKSANDAR ACA SOFRONIJEVIĆ tokom gostovanja u jednoj emisiji ispričao da je tokom svirke kod legende, Šabana Šaulića, na slavi svirao 23 sata.

Foto: Instagram

Tokom gostovanja u jednoj emisiji, pričao o veseljima na kojima svira, a koja nekad mogu da potraju i po više od 10 sati.

Foto: Novosti

- E moj druže. Slava kod Šabana Šaulića! Prva slava koju sam svirao. Počeli smo u 19h, a kolege sam pustio kući ujutru u pola 11. A ja sam svirao do pola 5. Onda smo posle išli on njegov kum Kole i ja na ručak-večeru u Sinđelić u 6 i došao sam kući u 9. Znači brada mi je porasla.

Foto: Instagram/ sofronacc

Ipak, kako kaže poznati harmonikaš, to iskustvo mu je jedno od lepših, i da mu je bilo veliko zadovoljstvo biti u društvu legendarnog Šabana Šaulića:

- To je uživanja kada si bio u društvu sa njim. Još ti on peva. To su sve ljudi koji znaju i vole da uživaju. Kad on uzme mikrofon oko 6, 7 ujutru to je zaista posebno - završava Sofra.

(INFORMER)

BONUS VIDEO:

"NOVOSTI" INTERVJU: Aca Regina otkrio sve o saradnji sa Filharmonijom