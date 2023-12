LJUBA PERUĆICA PROGOVORIO O ZARADI: To je nenormalno za nekog ko radi za prosečnu platu

LjUBA PERUĆICA jedan je od onih pevača za kojeg mnoge kolege tvrde da više nego dobro prolazi u kafani, naročito kada je reč o dobijanju bakšiša.

Foto: Pritnsrkin Istagram/ljubaperucica

Pevač u je potvrdio ova zapažanja drugih muzičara otkrivši šta radi kada stigne ova čuvena nagrada za pevača, a otkrio je u kojim slučajevima se on hvata za novčanik i kako se sam provodi kada izađe u takozvanu „narodsku biblioteku“.

-Bilo je relativno davno. U suštini se najbolje provedem kada neko od kolega pravi neku proslavu. Onda ostane neko naše intimno društvo i mi zapevamo za našu dušu. To su mi najlepši trenuci, ali više nemam neke volje da izlazim jer meni je kafane preko glave – rekao je Ljuba i opisao kako to izgleda kada ipak izađe i kada ga uz to još i pogodi pesma.

-Moja supruga i ja volimo da dajemo na muziku. I ja živim od toga – priznao je pevač i istakao šta ga najčešće pogodi:

-Sve zavisi, volim mnogo pesama, ali onda to budu neke koje nisu toliko poznate a meni se dopadaju, kao na primer „Ništa nije zauvek“ od Saše Matića, aima onda tu i Kebe, Šabana, Mileta i Južnog vetra. Uglavnom neke pesme koje su manje tražene, neke možda i nepravedno zaboravljene.

S obzirom da je priznao da živi od bakšiša, Ljuba je otrkio i ko su danas kraljevi bakšiša.

-Ima nas (smeh). Ima pevača koji znaju da uzmu bakšiš i ne stide se toga. Biću neskroman pa ću reći da sam i ja među njima. Ne stidim se da uzmem i volim da uzmem. A mislim da imam i dovoljno iskustva da znam kad i kako da ga uzmem – priznao je Perućica.

Na pitanje koji je najveći bakšiš uzeo na nekom veselju na kojem je nastupao Ljuba je odgovario:

-Uh! To je jako nezahvalno reći, nema otprilike, znam tačno koji mi je bio najveći. Zaista mi je ružno da to iznosim u javnost, najpre što znam za koliko novca ljudi rade. Kada bih sada rekao cifru ljudi bi onda mene pljuvali, to bi bilo ružno. Nikada ne otkrivam koliko sam para uzeo jer mislim da to nije fer. Veliki su bakšiši, ali to je retko i zato i pamtiš takve situacije koje su nenormalne i meni, a ne nekome ko radi za prosečnu platu. Nije mi lepo ni da izgovorim takve cifre.

Iako nije želeo da kaže o kom se iznosu radi, Ljuba je priznao šta uradi kada dobije poveći bakšiš.

-Uvek kada dobijem tako neki bakšiš ovek jedan deo odvojim a sutradan sa ostatkom odem i nešto kupim. To kažu da se valja. Najčešće to bude nešto od tehnike što sam dugo želeo da kupim, ali ranije nisam želeo „da bacam pare“ ili mi je bilo skupo. I onda kažem sebi: „Evo sad ću da potrošim, nek’ ide život“. I mene su uvek učili da treba uvek da držiš otovorenu ruku i ako želiš da uzmeš moraš i da daš – naglasio je Ljuba.

