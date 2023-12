UKRASI ŠLJAŠTE: Jelena Karleuša iznenadila sve novogodišnjom dekoracijom (FOTO/VIDEO)

JELENA KARLEUŠA uživa u dekorisanju svog veleponog doma pred predstojeće praznike, a kao i uvek dekoracija joj je na zavidnom nivou.

Foto: ATA images

Jelena je šokirala dekoracijom koja ju je verovatno koštala nekoliko desetina hiljada evra, a osim jelke, i dnevnog boravka sa čak tri jelke pevačica je ukrasila i čitavo dvorište.

Jelena je objavila fotografiju svoje jelke i napisala:

- Nemam nikakav osećaj da se bliži Nova godina… imam osećaj kao da je neki mart. To me nije sprečilo da sredim praznično obe kuće (u drugoj živi Alfa, to je ona veća i lepša) i da potrošim nepotrebno puno para zbog čega se sad nerviram kao i svake godine. Sve u svemu, praznici nam stižu….

