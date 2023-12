BEOGRAĐANI ĆE NOVU GODINU DOČEKATI UZ HITOVE DVE PEVAČICE: Evo ko će nastupiti 31. decembra na platou ispred Narodne skupštine

BEOGRAĐANI će u novu 2024. godinu ući uz hitove Breskvice i Milice Todorović, pevačica koje mlađe generacije obožavaju. Kako "Večernje novosti" saznaju, one će 31. decembra uveče uveseljavati publiku na platou ispred Narodne skupštine.

Foto: Novosti

Organizatori su, kao i prethodne godine, želeli da angažuju izvođače koji su trenutno najpopularniji među mladima, te će tako za doček srpske Nove godine, na Trgu republike nastupiti Tea Tairović i Saša Matić!

Foto: Printsktin/Instagram/handanovic Anđela Ignjatović Breskvica i kompozitor Damir Handanović

Da će poslednjeg dana ove godine biti pravi spektakl u Beogradu, bilo je poznato još kada je obelodanjeno da će na Sava promenadi nastupiti "Frajle", poznati ženski sastav iz Vojvodine, koji će svojim melodijama sigurno oduševiti publiku. One otvaraju novogodišnji program, a posle njih na scenu izlazi Sara Jo, jedna od najatraktivnijih domaćih pop zvezda. Glavi akteri večeri, Dejan Petrović i njegov Big bend, dovešće atmosferu do usijanja, a publika će uživati uz nadaleko poznate trubačke bravure.

U centru bez vatrometa PREDSEDNIK Privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić najavio je ranije da ove godine neće biti organizovanog novogodišnjeg vatrometa u prestonici, već da će novac koji je za to namenjen biti uplaćen društvima za zaštitu životinja. - Beograd će se na ovaj način priključiti inicijativi koju su pokrenule organizacije za zaštitu životinja - rekao je Šapić, ocenivši tu odluku kao dobar potez. Međutim, 31. decembra u ponoć na Kuli Beograd biće organizovan svetlosno-pirotehnički performans, kao i vatromet na nebu iznad Save.

Za to vreme, u centru grada pevaće Anđela Ignjatović, koju svi znaju pod nadimkom Breskvica i čije pesme "Ko to tamo", "Leptir", "Bon vojaž", "Koraci u noći" i mnoge druge broje milionske preglede na društvenim mrežama. Uz nju će biti i malo starija, ali ništa manje popularna Milica Todorović koja se proslavila još 2005, kada je sa nepunih 15 godina pobedila na takmičenju "Zvezde Granda". Još se pevaju numere vesele i nasmejane Kruševljanke "Uporedi me", "Sve je uzalud", "Nema nazad", "Tri čaše", "Moje zlato"...

Foto: Instagram Milica Todorović

Spektakl se sprema i za doček srpske Nove godine. Kako smo saznali, pevačica Tea Tairović koja svojim trbušnim i latinoameričkim plesom i hitovima puni klubove i dvorane, spremila je poseban performans za to veče, sa etno-zvukom i motivima, te nema sumnje da će se uz nju i Sašu Matića odlično zabaviti svi oni koji 13. januara uveče dođu na prestonički Trg republike.