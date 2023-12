NIKO NIJE ZNAO DA SE DRUŽE OD MALIH NOGU: Ovaj popularni glumac je venčani kum Željka Joksimovića

NA ESTRADNOJ SCENI su mnoga prijateljstva prerasla u kumstva, pa je to slučaj i sa glumcem Nenadom Jezdićem i poznatim pevačem Željkom Joksimovićem.

Naime, malo ko je znao da je Nenad Jezdić bio kum Željku Joksimoviću na njegovom prvom venčanju.

- U poslednje vreme se naši estetski stavovi puno razlikuju, pa mi najviše prija kad evociramo dečačka i momačka sećanja. To je ona najintenzivnija, najčvršća spona među nama. On je čovek koji radi na sebi i ja bih želeo da svoj neizmerni dar usmerava u drugom pravcu. I on i ja znamo u srcu, gde se to krije... Kako bilo, sačuvaćemo ono nepovredivo: kumstvo i uspomene - rekao je jednom prilikom Nenad Jezdić.

Inače, Nenad je, kao i Željko, iz Valjeva, a kako su ranije pričali, zajedno su pohađali isti razred osnovne škole.

