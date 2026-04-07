DAROVAO DEO JETRE: Protojerej Darko Perić kolegi i prijatelju pružio šansu za novi život

PROTOJEREJ Darko Perić, paroh u Pilici kod Zvornika darovao je veći deo jetre kolegi svešteniku Bogdanu Stjepanoviću koji se suočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima koji su zahtevali hitnu transplantaciju tog važnog organa.

V Mitrić

Darodavac je rodom iz Bogutovog Sela kod Ugljevika i kaže, za Novosti, da se odlučio na ovaj korak kao hrišćanin i sveštenik da "da prijatelju i kolegi pruži šansu za novi život", kome je dao 60 odsto jetre.

- U Turskoj sam ukupno proveo četiri nedelje, od 5. marta do 2. aprila. Supruga Radmila mi je bila pratnja i najveća podrška tokom boravka. Oporavljam se uspešno. Oporavak oca Bogdana je malo teži, jer onaj koji primi jetru oporavak je sporiji, ali hvala Bogu ide u dobrom smeru - priča Perić.

Pripremene za transplantaciju su trajale deset dana, kako bi se ustanovilo da li su i jedan i drugi organizam spremni za transplantaciju u klinici u Istanbulu.

- Nakon operacije sam boravio još sedam dana. Kad je završena kontrola sam se vratio kući - rekao je Perić. - Sa Bogdanom sam sve vreme bio zajedno, samo smo posle transplantacije bili razdvojeni na tri dana.Naša nas vera uči da dobro činimo, da je smisao života da činimo jedni drugima dobro, što želimo sebi da poželimo drugom. Da budemo jednostavno ljudi i da imamo ljubav jedni za druge.

Darko (41) je, pre 22 leta, završio bogosloviju "Sveti Petar Dabrobosanski" u Foči, 2009. godine Bogoslovski fakultet u Beogradu,kada se oženio suprugom Radmilom iz Peljava kod Lopara. Rukopoložen je 2009. godine 15. avgusta i tada obavljao praksu u manastiru Dragaljevac kod sveštenika Laze koji je otac sveštenika Bogdana. U oktobru 2009. godine je dobio parohiju u Pilici. gde već 17 godina služi. Ima sina Filipa koji pohađa prvi razred Srednje bogoslovske škole u Sremskim Karlovcima.

- Meni je najvažnije da se Bogdan oporavi i da bude njemu dobro. Kad sve bude ako Bog da dobro Bogdanu onda ću imati osećaj da smo učinili svi dobro delo. Nisam to učinio da bi me neko hvalio nego da bih dao nadu za život Bogdanu. Najlepše je kad se oseti radost da si nekome pomogao. Kao majka kad se porađa, muči se ali se sve to zaboravi jer je donela dete i novi život na svet - zaključuje ovaj humani čovek.