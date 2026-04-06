Republika Srpska

TREBINJKA AMBASADOR HUMANOSTI: Priznanje predsednici Udruženja "Sonata" Miholjki Janković

Dubravko Curac

06. 04. 2026. u 06:30

U ORGANIZACIJI Kluba ambasadora humanosti Srbije i regiona, predsednici Udruženja "Sonata" Miholjki Janković uručeno je priznanje za izuzetan doprinos humanitarnom radu - titula "Ambasador humanosti".

ТРЕБИЊКА АМБАСАДОР ХУМАНОСТИ: Признање председници Удружења Соната Михољки Јанковић

FOTO Grad Trebinje

Odlukom Skupštine Kluba ambasadora humanosti Srbije i regiona Jankovićeva je imenovana i za počasnog člana ove organizacije. Priznanje joj je uručio predsednik kluba Nebojša Andrejić na svečanosti kojoj su prisustvovali brojni gosti i predstavnici lokalne zajednice.

Zahvaljujući na ukazanom priznanju, Miholjka Janković istakla je da joj ova titula predstavlja dodatni podsticaj za nastavak humanitarnog rada. Posebnu zahvalnost uputila je Klubu ambasadora humanosti, ali i Gradu Trebinju, koji, kako je naglasila, godinama pruža kontinuiranu podršku humanitarnim aktivnostima.

- Nastaviću svoj humanitarni put sa istom posvećenošću, pomažući onima kojima je pomoć najpotrebnija - poručila je Jankovićeva.

Ova humana Trebinjka iza sebe ima četiri decenije predanog rada u zdravstvenom sistemu, kao i tri decenije volonterskog angažmana u Crvenom krstu Trebinja i Crvenom krstu Republike Srpske.

Medalje

MEĐU brojnim priznanjima za svoj humani rad penzionisana medicinska sestra Miholjka Janković prva je dobitnica svetskog priznanja za humanost - medalje "Florens Najtingejl" u bivšoj Jugoslaviji.

Govoreći o svom životnom i profesionalnom putu, Jankovićeva ističe da su je kroz sve godine vodile ljubav prema ljudima, humanost i hrabrost kao osnovne vrednosti njenog poziva.

Svečanosti je prisustvovao i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je tom prilikom istakao značaj humanosti i solidarnosti u društvu.

- Ovo priznanje potvrđuje posvećenost i nesebičnost u pomaganju drugima. Ujedno, ono ukazuje na važnost negovanja humanih vrednosti kako u našoj lokalnoj zajednici tako i šire - rekao je Ćurić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Republika Srpska

0 0

HRVATSKA VEĆ GRADI NUKLEARNU DEPONIJU: Na Trgovskoj gori u toku rušenje osam objekata i pripreme za podizanje novog centra

HRVATSKA je, bez izrade studije uticaja na životnu sredinu, započela uklanjanje osam objekata i priprema se da se na Trgovskoj gori gradi Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, a što je suprotno konvencijama koje su potpisale ta zemlja i BiH, izjavio je koordinator Pravnog i ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru Borislav Bojić.

06. 04. 2026. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
