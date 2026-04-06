TREBINJKA AMBASADOR HUMANOSTI: Priznanje predsednici Udruženja "Sonata" Miholjki Janković
U ORGANIZACIJI Kluba ambasadora humanosti Srbije i regiona, predsednici Udruženja "Sonata" Miholjki Janković uručeno je priznanje za izuzetan doprinos humanitarnom radu - titula "Ambasador humanosti".
Odlukom Skupštine Kluba ambasadora humanosti Srbije i regiona Jankovićeva je imenovana i za počasnog člana ove organizacije. Priznanje joj je uručio predsednik kluba Nebojša Andrejić na svečanosti kojoj su prisustvovali brojni gosti i predstavnici lokalne zajednice.
Zahvaljujući na ukazanom priznanju, Miholjka Janković istakla je da joj ova titula predstavlja dodatni podsticaj za nastavak humanitarnog rada. Posebnu zahvalnost uputila je Klubu ambasadora humanosti, ali i Gradu Trebinju, koji, kako je naglasila, godinama pruža kontinuiranu podršku humanitarnim aktivnostima.
- Nastaviću svoj humanitarni put sa istom posvećenošću, pomažući onima kojima je pomoć najpotrebnija - poručila je Jankovićeva.
Ova humana Trebinjka iza sebe ima četiri decenije predanog rada u zdravstvenom sistemu, kao i tri decenije volonterskog angažmana u Crvenom krstu Trebinja i Crvenom krstu Republike Srpske.
Medalje
MEĐU brojnim priznanjima za svoj humani rad penzionisana medicinska sestra Miholjka Janković prva je dobitnica svetskog priznanja za humanost - medalje "Florens Najtingejl" u bivšoj Jugoslaviji.
Govoreći o svom životnom i profesionalnom putu, Jankovićeva ističe da su je kroz sve godine vodile ljubav prema ljudima, humanost i hrabrost kao osnovne vrednosti njenog poziva.
Svečanosti je prisustvovao i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je tom prilikom istakao značaj humanosti i solidarnosti u društvu.
- Ovo priznanje potvrđuje posvećenost i nesebičnost u pomaganju drugima. Ujedno, ono ukazuje na važnost negovanja humanih vrednosti kako u našoj lokalnoj zajednici tako i šire - rekao je Ćurić.
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
