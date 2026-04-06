TREBINJKA AMBASADOR HUMANOSTI: Priznanje predsednici Udruženja "Sonata" Miholjki Janković

U ORGANIZACIJI Kluba ambasadora humanosti Srbije i regiona, predsednici Udruženja "Sonata" Miholjki Janković uručeno je priznanje za izuzetan doprinos humanitarnom radu - titula "Ambasador humanosti".

FOTO Grad Trebinje

Odlukom Skupštine Kluba ambasadora humanosti Srbije i regiona Jankovićeva je imenovana i za počasnog člana ove organizacije. Priznanje joj je uručio predsednik kluba Nebojša Andrejić na svečanosti kojoj su prisustvovali brojni gosti i predstavnici lokalne zajednice.

Zahvaljujući na ukazanom priznanju, Miholjka Janković istakla je da joj ova titula predstavlja dodatni podsticaj za nastavak humanitarnog rada. Posebnu zahvalnost uputila je Klubu ambasadora humanosti, ali i Gradu Trebinju, koji, kako je naglasila, godinama pruža kontinuiranu podršku humanitarnim aktivnostima.

- Nastaviću svoj humanitarni put sa istom posvećenošću, pomažući onima kojima je pomoć najpotrebnija - poručila je Jankovićeva.

Ova humana Trebinjka iza sebe ima četiri decenije predanog rada u zdravstvenom sistemu, kao i tri decenije volonterskog angažmana u Crvenom krstu Trebinja i Crvenom krstu Republike Srpske.

Medalje MEĐU brojnim priznanjima za svoj humani rad penzionisana medicinska sestra Miholjka Janković prva je dobitnica svetskog priznanja za humanost - medalje "Florens Najtingejl" u bivšoj Jugoslaviji.

Govoreći o svom životnom i profesionalnom putu, Jankovićeva ističe da su je kroz sve godine vodile ljubav prema ljudima, humanost i hrabrost kao osnovne vrednosti njenog poziva.

Svečanosti je prisustvovao i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je tom prilikom istakao značaj humanosti i solidarnosti u društvu.

- Ovo priznanje potvrđuje posvećenost i nesebičnost u pomaganju drugima. Ujedno, ono ukazuje na važnost negovanja humanih vrednosti kako u našoj lokalnoj zajednici tako i šire - rekao je Ćurić.