UHAPŠENA GRUPA KOJA JE ORGANIZOVALA BORBE PASA: Policija Srpske privela 14 osoba kod Dervente
POLICIJA Republike Srpske uhapsila je kriminalnu grupu koja je organizovala borbe pasa na lokaciji u blizini Dervente. Tokom akcije pronađeno su i leševi ubijenih pasa kao i više povređenih pasa, a oduzet je novac i određena količina narkotičkih sredstava, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti sa navedenim krivičnim delima.
Iz Policije navode da su policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima policijskih uprava Doboj i Banjaluka i Žandarmerije sproveli su operativnu akciju "Sambo" usmerenu na sprečavanje zlostavljanja životinja i organizovanja borbi pasa.
- Prilikom pretresa jedne lokacije na području Dervente zatečena su 84 lica (državljani Republike Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Federacije BiH i Republike Srpske), saopštio je MUP Srpske. Policijski službenici su saslušali 70 lica u svojstvu svedoka, dok je 14 lica lišeno slobode i protiv njih će biti podnesen izveštaj o počinjenom krivičnim delima zlostavljanje i mučenje životinja i nedozvoljena proizvodnja i promet narkotičkih sredstava i omogućavanje uživanja opojnih droga, saopšteno je iz policije i dodadju da sve mere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Doboj.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske najoštrije je osudilo svaki oblik zlostavljanja životinja, a posebno, kako su naveli, organizovanje i učestvovanje u borbama pasa koje predstavljaju težak vid okrutnosti i grubo kršenje zakonskih propisa i moralnih načela našeg društva.
Oni su podsetili da je Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja jasno propisano da je svako zlostavljanje, napuštanje i organizovanje borbi životinja strogo zabranjeno i kažnjivo.
- Poštovanje ovog zakona obaveza je svih građana i institucija, a njegovo dosljedno sprovođenje temelj je humanog i civilizovanog društva. Istovremeno, Ministarstvo izražava pohvalu i punu podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske za pravovremeno đelovanje, istrage i konkretne mere preduzete s ciljem otkrivanja i sankcionisanja odgovornih lica. Ovakvi primeri profesionalnog i odlučnog postupanja doprinose jačanju poverenja građana i zaštiti javnog reda, zakona i dobrobiti životinja, naveli su iz ovog ministarstva i pozvali građane da sarađuju s nadležnim institucijama i prijave svaki slučaj zlostavljanja životinja.
