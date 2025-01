BANJALUKA KONAČNO DOBIJA SKUPŠTINSKU VEĆINU: SNSD i partneri sa republičkog nivoa odblokiraće gradsku administraciju

SAVEZ nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i njihovi partneri sa republičkog nivoa formiraće skupštinsku većinu u Banjaluci u narednih desetak dana i tako će u gradu na Vrbasu konačno biti odblokiran rad Skupštine i gradske administracije.

Foto: A.Cavić

Formiranje većine od strane SNSD, znači da će PDP čije je predsednik aktuelni gradonačelnik Draško Stanivuković ponovo u opoziciju kao i pre četiri godine, odnosno da će SNSD upravljati Skupštinom u najvećem gradu Srpske.

Iz SNSD poručuju da su se odlučili na ovaj korak jer za 100 dana, koliko je prošlo od održavanja izbora, nije konstituisana većina u Banjaluci, a novi izbori nisu rešenje problema u gradu.

Dr Vlado Đajić, predsednik Gradskog odbora SNSD u Banjaluci, poručio je nakon sastanka sa partnerima, da je napravljen plan za spasavanje grada i da će konačno otvoriti knjigu da građani vide sve papire i šta se radi u Banjaluci.

- Mi smo do sada samo poštovali ono što je Stanivuković rekao posle izbora, a to je da neće sa SNSD u koaliciju. Ali on nije napravio većinu. Niko neće sa njim jer su prepoznali da ne radi dobro, a mislim da su i građani shvatili da on nije radio, da je potrošio milijardu KM. Sada ćemo da pratimo sve šta radi. Dali smo mu mogućnost da on preuzme odgovornost, nije uspeo. Zato smo mi zbog građana sada uzeli stvar u svoje ruke, jer grad propada. Imamo još deset dana da to napravimo - pojasnio je Đajić.

Predsednik Gradskog odbora DEMOS Banjaluka Boran Bosančić rekao je da će skupštinsku većinu činiti 20 odbornika.

Gase požar u minut do 12 SNSD je zapalio požar, gledao kako gori i sad u minut do 12 glume vatrogasce, izjavio je Draško Stanivuković reagujući na vest da je SNSD sazvao sastanak stranaka za formiranje skupštinske većine u Banjaluci. - Jasno je bilo od početka da su mogli formirati skupštinsku većinu i pre 60 dana, ali su namerno odugovlačili, pretvorivši taj proces u mučno putovanje kroz maglu. Šta su čekali? Čekali su da tako blokirana Banjaluka svakim danom sve više izgubi - izjavio je Stanivuković.

Velibor Stanić iz SP dodao je da su svi bili protiv održavanja novih izbora i da oni žele da odblokiraju grad i preuzmu odgovornost.

Saša Gligorić iz SPS poručio je da će od gradonačelnika tražiti da im dostavi sve obaveze koje grad ima, koliko duguje, i da znaju stvarno stanje.

- Želimo da imamo sve informacije od strane gradonačelnika - poručio je Gligorić, dok je Neven Stanić iz Ujedinjene Srpske dodao da prethodne četiri godine nisu bile dobre, i da sada očekuje da će skupština biti proaktivnija nego do sada.