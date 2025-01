OGLASIO SE DODIK: Poznato zdravstveno stanje predsednika Republike Srpske

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je večeras da se oseća sve bolje, ali da još uvek nije skroz dobro.

Foto: Srna

- Potrebno je da istrpim ovih 60 dana smanjenih fizičkih i radnih aktivnosti i da se onda vratim na posao - rekao je predsednik Republike Srpske u intervjuu za RTRS, govoreći o svom zdravstvenom stanju.

Kako je naveo, nema nikakvog maligniteta, operacija je prošla uredno i sad se nalazi u postoperativnom oporavljanju.

Prema njegovim rečima, početkom decembra osetio je veliki bol u stomaku, nakon čega se javio lekaru.

Kako kaže, bio je na nekoj ceremoniji i primetio da mu se odvezala pertla na cipeli, međutim, nije imao vremena da sedne i da je zaveže, već se sagnuo i tada osetio veliki bol u stomaku.

- Mislio sam da to nije ništa, dva-tri dana sam kod kuće pio tablete za bolove, ali to nije prolazilo. Javio sam se lekarima i oni su rekli da 9. decembra moram hitno na operaciju dijafragme koja je pukla i pravila problem u funkcionisanju jednjaka i samog želuca, a sve je to pritiskalo pluća, srce, stvaralo probleme s aritmijom - rekao je Dodik.

Predsednik Republike Srpske je poručio da mu se "kad vidi šta govore neprijatelji, pogotovo oni u Sarajevu i ovdašnja opozicija, čini da je napravio pravu stvar".

- Eliminisao sam to što mi je smetalo da bih imao više energije i snage da se obračunam s njima, bar još u narednih desetak godina - istakao je Dodik.



(Tanjug)