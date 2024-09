ZA TRENINGE I DO 300 KM: Građani Srpske sve više posećuju teretane i fitnes centre

NEZDRAV način života, ogroman stres, kancelarijski poslovi i hrana prepuna šećera utiču na to da se potreba za fizičkom aktivnošću drastično povećava, tako da su termini u teretanama širom Srpske sve traženiji.

Foto: Privatna arhiva

Fitnes centri u Srpskoj nude različite mogućnosti prilagođene svačijem džepu, iskustvu i zdravstvenom stanju. Najtraženiji su individualni treninzi gde se postižu i najbrži rezultati.

- Treninzi su u malim grupama. Rade se vežbe zagrejavanja na spravama i onda radimo vežbe za celo telo. Termina imamo puno, pa i oni koji rade mogu da se prilagode. Mesečna članarina je 60 KM - kaže Lidija Ljubičić, profesorka fizičkog vaspitanja i sporta.

Kada je u pitanju individualni trening i rad "jedan na jedan" cena zavisi od stručnosti i uslova.

Otklanja stres DOBAR izgled i kondicija nisu jedini razlozi za trening i zdrav život. - Na poslu mnogo vremena provodim sedeći, radim stresan posao, sve to dovodi do bola u leđima i anksioznosti, tako da idem u teretanu, a nekad i na pilates kako bih se oslobodila stresa - ispričala je J. C. iz Banjaluke.

- Treniranje u teretanama uz prisustvo trenera je veoma traženo. Pomoć stručnog lica utiče da se za neki optimalni period vremena usvoje nova znanja vezana za trening, ishranu i oporavak. Prosečna cena grupnih treninga se kreće od 50 do 60 KM na mesečnom nivou, a jedan individualni trening je od 15 do 30 KM, tako da se mesečno izdvaja od 200 do 300 KM - kaže Saša Miljković, profesorka fizičkog vaspitanja i fitnes trener.