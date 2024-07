PET ZLATNIH KRSTOVA OBASJAĆE BANJALUKU: Izgradnja Srpsko-ruskog hrama u najvećem gradu Srpske bliži se kraju

SRPSKO-RUSKI hram koji se gradi u Banjaluci, poprima konačan izgled, a prema rečima predsednika Srpske Milorada Dodika, do kraja godine spoljni radovi na ovoj impozantnom zdanju, trebalo bi da budu završeni.

Foto: N.B.

Kako smo se uverili, hram koji se gradi u ime prijateljstva Srba i Rusa, već je dobio veličanstven izgled, postavljeno je pet kupola i konstrukcije krova. Pored hrama gradi se i kulturno-duhovni centar i biblioteka, u kome će se izučavati i ruski jezik i književnost. Predsednik RS nedavno je izjavio da će izgradnja hrama biti završena krajem ove godine, kada će se obaviti osveštanje zvona.

- Srpsko-ruski hram veliki je projekat za RS i predstavlja simbol volje srpskog naroda i bratskih odnosa sa Rusima - istakao je Dodik.

Da radovi teku planiranom dinamikom potvrdio je i sveštenik i predsednik Imperatorsko-pravoslavno-palestinskog društva RS Miladin Mitrović.

- Ovo nije obična građevina, sve se mora jako precizno raditi. Hram se gradi od najkvalitetnijih materijala, od kamena koji nije podložan koroziji. U toku je završna faza grube gradnje, nakon čega sledi unutrašnje uređenje. Akcenat je na zvoniku, koji se gradi po staroj moskovskoj arhitekturi, po kojoj su izgrađeni brojni hramovi u Moskvi. Svaka kupola će biti pozlaćena i imaće krst - rekao je Mitrović.

Dolaze i zvaničnici iz Rusije NA OSVEŠTANjU hrama pored vrha Srpske pravoslavne crkve, biće prisutni i zvaničnici Srbije i Srpske, ali iz Rusije. - Nije precizirano ko će biti zvanice, ali svakako očekujemo delegaciju iz Rusije - rekao je sveštenik Mitrović.

Srpsko-ruski hram gradi se u čast ruskog cara Nikolaja II Romanova. Kao prototip budućeg hrama izabran je nekadašnji Hram čuda Arhangela Mihaila, sagrađen 1358. godine u Kremlju i koji je porušen nakon Oktobarske revolucije.

Tri oltara HRAM će imati tri oltara. Prvi centralni će biti posvećen Preobraženju Gospodnjem, levi carskoj porodici Romanov, a desni Svetom Savi i Simeonu kao predstavnicima monarhističke tradicije u Srba, odnosno rodu Nemanjića.

- Kao i svaki drugi hram to će biti mesto gde će sabirati vernici, ali za razliku od drugih, ovaj hram ima uzvišenu simboliku i značenje jer će predstavljati simbol viševekovnog prijateljstva dva naroda, a s druge strane to je hram kroz koji su Srbi napokon, na jedan vidljiv način izrazili svoju zahvalnost ruskom caru Nikolaju II Romanovu, koji je ušao u Prvi svetski rat protiv Austrougarske i zaštitio interes našeg naroda na Balkanu. Srbi su i ranije hteli da mu podignu hram, ali spletom okolnosti to se nije desilo - rekao je Mitrović.

Temelji hrama osveštani su 17. septembra 2018, a izgradnja je ozvaničena godinu dana ranije.