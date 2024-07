KOVAČEVIĆ: Svesrpski sabor i odlučnost Srbije i Srpske izazvali lavinu srbofobije

OČIGLEDNO da oni koji su okrvarili ruke o Srbe, nejač, koji su bombardovali Srbiju i srpsku decu, i dalje smatraju da nisu dovoljno naštetili Srbiji i srpskom narodu, rekao je Radovan Kovačević, delegat u Klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Kovačević je to rekao komentarišuci izjavu penzionisanog američkog generala Veslija Klarka da predsednik Srbije Aleksandar Vučić želi da zauzme barem severni deo tzv. Kosova i da razbije BiH.

-I danas izlaze sa najstrašnijim fabrikovanjima, lažima i propagandom koja bi opet za cilj trebalo da ima neke nove intervencije protiv Srbije, Republike Srpske i srpskog naroda u celini. Prijatelji (premijera privremenih prištinskih institucija) Aljbina Kurtija, (ministra odbrane u Savetu ministara) Zukana Heleza i (bošnjačkog člana Predsedništva BiH) Denisa Bećirovića su oni od kojih uvek znamo šta možemo da očekujemo, a to je sve najgore za Srbe i srpski narod, naglasio je Kovačević.

Prema njegovim rečima, Srbija i Republika Srpska se trude da vode maksimalno odgovornu politiku, politiku mira prosperiteta i razvoja, ali to ne znači da će bilo ko pristati na to da se razbijaju Srbija i Srpska.

-Na to ne treba niko da računa i to treba svima da bude jasno. Ne znam kakve su to nebuloze da Srbija hoće četiri opštine sa severa Kosova. To znači da se Srbija odriče svih ostalih opština na Kosovu i Metohiji. Zato podsećamo Klarka, Kurtija i sve ostale da su Kosovo i Metohija sastavi deo Srbije, barem tako stoji u Ujedinjenim nacijama, naglasio je Kovačević.

Kovačević ističe da je očigledno da je Svesrpski sabor i usvojena Deklaracija izazvala novu lavinu antisrpske propagande i srbofobiju koja buja u Sarajevu, Prištini i na mnogim drugim adresama, a vidi se da ima pogodno tle i u Briselu i u Vašingtonu, među određenim plaćenicima i bivšim predstavnicima sistema.

-Mi u Deklaraciju pozivamo na mir, na saradnju, ali nećemo dozvoliti da se krše prava Srba ni na Kosovu i Metohiji, Republici Srpskoj, BiH, ili bilo gde drugde gde Srbi žive. Mi ne pozivamo na kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, naprotiv. Već na poštovanje Dejtona i poštovanje prava srpskog naroda koja su garantovana tim sporazumom, ali poštovanja prava i hrvatskog i bošnjačkog naroda. I to je nešto što ide zajedno. Mi ne tražimo da se uradi bilo šta protiv Bošnjaka, Hrvata i FBiH, ali tražimo da se poštuju i prava srpskog naroda i Republike Srpske, rekao je Kovačević.

Kovačević poručuje da oni koji konstantno lažu, kleveću, izmišljaju, podmeću i podvaljuju kako Srbi rade na nekoj destabilizaciji, žele samo to da izazovu nekakvu novu političku, a možda i vojnu intervenciju i protiv Srbije, Srpske i srpskog naroda, ali da to neće proći.

-Srbija i Srpska pozivaju na poštovanje svih međunarodnih ugovora i svih naših obaveza, ali da se poštuje onako kako je to potpisano, a to podrazumeva da Republika Srpska ima 49 odsto teritorije BiH. To znači da su Srpska i FBiH ravnopravni entiteti, to znači da je srpski narod ravnopravan konstitutivan narod sa preostala dva naroda u BiH. To znači da Srpska ima sve nadležnosti koje je odredio Dejtonski mirovni sporazum, kada je rekao šta su nadležnosti i prava BiH, pa ih je nabrojao, i tiču se većinom spoljne politike BiH, a onda u sledećem članu Ustava rekao da sve ono što nije izričito navedeno kao nadležnost BiH, jeste nadležnost Republike Srpske i FBiH, zaključio je Kovačević, prenela je RTRS.

