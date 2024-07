SLOVENCIMA MILIONI, A NE MILIJARDA MARAKA: Srpska na putu dogovora oko isplate arbitraže RiTE Ugljevik i EGS

ARBITRAŽNI postupak po tužbi "Elektrogospodarstva Slovenije" (EGS) protiv BiH u vrednosti od 1,3 milijardi KM koji se vodi pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova u Vašingtonu (ICSID) nalazi se u statusu mirovanje do 30. septembra ove godine. Ovaj postupak se odnosi na tužbu Slovenaca prema RiTE Ugljevik, ali u međunarodnim arbitražama se tuži međunarodni pravni subjekat a u ovom slučaju je to BiH.

Foto: V. M.

Sagovornici "Novosti" kažu da Srpska, to jest "Elektroprivreda RS" (ERS) ne treba da strahuje da će doći do presude teške 1,3 milijarde KM u korist Slovenaca, jer su ERS i RiTE Ugljevik nakon što su izgubili arbitražu u Beogradu protiv Slovenaca, krajem januara 2024, potpisali tri ugovora, prema kojima se RITE Ugljevik obavezalo da će Slovencima u ratama isplatiti odštetu od 67 miliona evra, plus kamate od 58,2 miliona evra.

Ono što je ostalo nedovršeno je implementacija detalja sporazuma iz arbitraže, a koji se odnose na kamate, i naknadu štete za 2022. i 2023. A, ukoliko se taj posao ne završi kako treba RiTE Ugljevik preti još jedna presuda po arbitraži u Vašingtonu.

Siniša Vukelić, urednik portala Capital.ba, kaže za "Novosti" da će epilog spora RiTE Ugljevik i Elektroprivrede Slovenije zavisiti od sposobnosti pregovaranja ERS.

- Kako smo razumeli iz zvaničnih izjava čelnika ERS, ta arbitraža u SAD je na stendbaju dok se ne postignu dogovori oko preostalih dugovanja koje potražuju Slovenci. Ukoliko se postigne dogovor ta arbitraža u SAD se neće ni aktivirati. Ono što je problematično je transparentnost, jer se ne zna o kojim se iznosima tačno radi i šta konkretno potražuju Slovenci - ističe Vukelić.

Dogovor oko kamata i štete DIKO Cvijetinović je uveren da RiTE Ugljevik neće morati da brine za stari spor koji čeka u Vašingtonu. - Ako dogovorimo sve ovo što je ostalo oko kamata i štete za prethodne dve godine, kao što smo dogovorili prvi deo arbitraže u Beogradu, a nema razloga da tako ne bude, neće ni doći do arbitraže u Vašingtonu - kaže Cvijetinović.

On smatra da Slovenija neće baš naplatiti milijardu maraka, već je to manja cifra i odnosiće se na godine koje nije obuhvatila arbitraža u Beogradu.

Diko Cvijetinović, direktor RITE Ugljevik podseća da je vašingtonski proces obustavljen sve do okončanja beogradske arbitraže, te poručuje da nije tačno da je arbitraža u SAD ponovo pokrenuta.

- Prvo da kažem arbitraža u Vašingtonu nije nikakav novi postupak. To su neistine. Nije vraćena na dnevni red, arbitraža u Beogradu je okončana, i sada je na redu implementacija te arbitraže. Kao što javnost zna, prvi deo dogovora u vezi s isporukom električne energije i plaćanjem glavnice duga je regulisan sa Slovencima. U toku su pregovori o preostalim arbitražnim odlukama, tako da nema nikakvog novog spora do okončanja pregovora po beogradskoj arbitraži - kazao je Cvijetinović.