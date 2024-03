STEVANDIĆ: Zakone usvajaju nadležni organi, a ne samozvani stranci u BiH

Predsednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ukazuje da zakone usvajaju nadležni organi, nazivajući Kristijana Šmita "samozvancem u BiH".

"To ne može niko da promeni i to ne postoji ni u kakvim ovlašćenjima, ni u Bonskim, koliko god ona bila legalna ili nelegana. Sa druge strane, u Bonskim ovlašćenjima ne piše da je visoki predstavnik zakonodavac. Venecijanska komisija još 2012. godine je napisala da zakone donose nadležna parlamentarna tela, a ne samozvani stranci", navodi Stevandić.

Kristijan Šmit, kako je ocenio predsednik Skupštine Republike Srpske, nije legalno postavljen na poziciju visokog predstavnika.

"U ovom momentu čitav svet, svi parlamentarci u Strazburu i u svim zemljama znaju da on nije legalno postavljen. Mi smo dokument preveli na više jezika, on sadrži sve rezolucije kojim su imenovani drugi visoki predstavnici, od Karla Bilta do Incka i Šilinga koji je obaveštenjem imenovan. On nema nijedan relevantni dokument i on nije diplomata Ujedinjenih nacija, znači to svi znaju. I naravno, sad pošto smo mi to obznanili i reagovali na mnogo adresa, sad su oni besni na nas", ocenjuje Stevandić.